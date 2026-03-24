AI का इस्तेमाल, CCTV फुटेज तक पुलिस की सीधी पहुंच; RCB को क्यों खर्च करने पड़े 7 करोड़ रुपये?
आरसीबी ने बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दर्शकों के प्रबंधन में सुधार के लिए लगभग सात करोड़ रुपये निवेश किए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी आईपीएल 2026 में 28 मार्च को सनराइझर्स हैदराबाद से भिड़ेगी।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मेनन ने मंगलवार को बताया कि फ्रेंचाइजी ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर और आसपास भीड़ प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब सात करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह कदम पिछले वर्ष चार जून 2025 को टीम के आईपीएल खिताब जश्न के दौरान स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। मौजूदा आईपीएल सत्र में गत चैंपियन आरसीबी इस स्टेडियम में पांच मुकाबले खेलेगी, जिसकी शुरुआत शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उद्घाटन मैच से होगी।
एआई-आधारित सीसीटीवी प्रणाली
मेनन ने सत्र-पूर्व प्रेस वार्ता में कहा, "हमने भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लगभग सात करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें कई बैगेज स्कैनर और कमांड सेंटर शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि सत्र-पूर्व होने वाले लोकप्रिय 'अनबॉक्स' कार्यक्रम के रद्द किए जाने के बावजूद स्टेडियम में दर्शकों को सुरक्षित और सुगम अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा। मेनन ने बताया, “हमने भीड़ प्रबंधन के उपायों को काफी मजबूत किया है। पूरे स्टेडियम, कॉन्कोर्स और आसपास के क्षेत्रों में एआई-आधारित सीसीटीवी प्रणाली लगाई गई है, जो 'जार्विस' नामक एआई टूल से संचालित है।”
फुटेज तक पुलिस की सीधी पहुंच होगी
उन्होंने कहा कि यह प्रणाली 'रियल-टाइम' अलर्ट देती है, जिसमें प्रत्येक दीर्घा में मौजूद दर्शकों की संख्या की जानकारी शामिल होती है। इससे निगरानी और नियंत्रण बेहतर होगा। इन सीसीटीवी फुटेज तक पुलिस आयुक्त कार्यालय की भी सीधी पहुंच होगी। मेनन के अनुसार, "फ्रेंचाइजी ने कर्नाटक सरकार और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन किया है।" उन्होंने कहा, “चार जून के बाद से यह लंबी प्रक्रिया रही है और सभी कार्य युद्धस्तर पर पूरे किए गए हैं। हमने अदालत द्वारा निर्धारित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का पूरी तरह पालन किया है।”
मुख्य आयोजक की भूमिका में राज्य संघ
उन्होंने स्टेडियम संचालन के संशोधित ढांचे की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड, केएससीए और आरसीबी के बीच नए समझौते के तहत राज्य संघ मुख्य आयोजक की भूमिका निभाएगा और आपातकालीन योजनाओं सहित सभी एसओपी को लागू करेगा। इससे पहले आयोजन की पूरी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी की होती थी और केएससीए केवल स्थल प्रदाता (वेन्यू प्रोवाइडर) के रूप में कार्य करता था। मेनन ने कहा कि स्टेडियम में प्रवेश और निकास व्यवस्था को भी नया रूप दिया गया है ताकि गेट पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मैच के दिन टिकट धारकों को मेट्रो सेवा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी, पार्किंग पहले से बुक की जा सकेगी और सभी गेट मैच शुरू होने से चार घंटे पहले खोल दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय