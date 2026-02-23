होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत के दुखों का कारण अहमदाबाद का मैदान, जहां हारे थे विश्व कप फाइनल, वहीं खत्म हुआ लगातार जीत का सिलसिला

Feb 23, 2026 12:31 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अहमदाबाद स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप 2026 के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के विजय रथ को रोककर उसकी बादशाहत खत्म कर दी है। 2023 विश्व कप फाइनल में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद, यह किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट (सभी प्रारूपों में) के पिछले 18 मैचों में भारत की पहली हार है।

भारत के दुखों का कारण अहमदाबाद का मैदान, जहां हारे थे विश्व कप फाइनल, वहीं खत्म हुआ लगातार जीत का सिलसिला

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप 2026 के हाई-वोल्टेज मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम के विजय रथ को रोककर उसकी बादशाहत खत्म कर दी है। 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद, यह किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट (सभी प्रारूपों में) के पिछले 18 मैचों में भारत की पहली हार है। इतना ही नहीं, यह 2022 के टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद से किसी भी बहु-राष्ट्रीय टी20I टूर्नामेंट में भारत की पहली पराजय भी साबित हुई है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का पिछले कई महीनों से चला आ रहा अजेय क्रम टूट गया है, जिसने प्रशंसकों को 2023 के फाइनल की कड़वी यादें ताजा करा दी हैं।

भारतीय टीम ने 2023 का विश्व कप फाइनल जो इसी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था के बाद आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक भी मुकाबला नहीं हारा था, जिसका आज सिलसिला समाप्त हो गया। उस विश्व कप फाइनल में मिली हार के बाद भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप 2024 में अपराजित रहते हुए खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने एक भी मैच नहीं हारा था और खिताब अपने नाम किया था। 2026 टी-20 विश्व कप के पिछले चारों मैच भारतीय टीम जीतकर आ रही थी। ऐसे में भारत ने उस फाइनल में मिली हार के बाद लगातार 18 आईसीसी के मुकाबले जीते थे, लेकिन 19वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने उसी मैदान पर भारत को शिकस्त दे दी और जीत का सिलसिला समाप्त कर दिया। 2023 से 2026 तक एक विजय साइकल कंप्लीट होने के बाद भारतीय टीम के विजयी अभियान ने उसी हारे हुए मैदान पर फिर से दम तोड़ दिया।

साउथ अफ्रीका ने इस जीत के साथ भारतीय टीम के टी-20 क्रिकेट में बादशाहत को भी खत्म कर दिया है। मल्टीनेशनल टी-20 टूर्नामेंट में भारत की आखिरी हार 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। उसके बाद भारतीय टीम ने इस फॉर्मेट में अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए ना सिर्फ 2024 का टी-20 वर्ल्ड कप जीता बल्कि 2025 का एशिया कप भी बिना एक भी मुकाबला हारे हुए अपने नाम किया। उसके बाद टी-20 विश्व कप 2026 में भारत ने लगातार चार जीत हासिल की और अब हारा। 2022 सेमीफाइनल के बाद भारत मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के कुल 23 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 21 में जीत मिली है, एक (आज का मैच) में हार और एक का रिजल्ट नहीं निकला।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की इस हार का सबसे मुख्य कारण उसकी सलामी जोड़ी का शर्मनाक और लगातार फ्लॉप होना रहा है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय ओपनिंग साझेदारी ताश के पत्तों की तरह ढहती रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस विश्व कप में भारत की ओपनिंग पार्टनरशिप अमेरिका के खिलाफ 8 रन, पाकिस्तान के खिलाफ 1 रन और नीदरलैंड के खिलाफ 0 रन रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज के निर्णायक मैच में भी यही सिलसिला जारी रहा और भारतीय ओपनर्स बिना कोई रन जोड़े (0 रन) ही पवेलियन लौट गए। इस खराब शुरुआत की वजह से भारत ने 10 ओवरों के भीतर ही अपने 5 मुख्य विकेट केवल 57 रन पर खो दिए, जिससे 188 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करना नामुमकिन हो गया।

इस टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों कम स्ट्राइक रेट भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिनका करियर स्ट्राइक रेट 163.17 है, इस विश्व कप में केवल 136.13 की दर से रन बना पाए हैं। यही हाल तिलक वर्मा का भी रहा है, जिनका स्ट्राइक रेट 142.27 से गिरकर 120.15 पर आ गया है। इसके विपरीत, दक्षिण अफ्रीका ने जबरदस्त फॉर्म दिखाया है। आज के मैच में जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने न केवल उस हार का बदला लिया, बल्कि भारत के 23 मैचों में 21 जीत वाले शानदार रिकॉर्ड को भी झटका दिया है।

ये भी पढ़ें:टी-20 विश्व कप इतिहास में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, SA ने किया शर्मसार
ये भी पढ़ें:दक्षिण अफ्रीका ने तोड़ा भारत के नंबर-1 टीम होने का वहम,76 रनों से बुरी तरह रौंदा

अंततः, 187 रनों के मजबूत लक्ष्य के सामने भारतीय मध्यक्रम भी पूरी तरह पस्त नजर आया। स्पिनरों के खिलाफ रक्षात्मक रणनीति और दबाव में बाउंड्री न लगा पाना भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरा है। टी20 विश्व कप 2024 के बाद खेले गए 13 मैचों में भारत की यह पहली हार है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। अब टीम इंडिया को अपने सलामी बल्लेबाजों के खराब फॉर्म और मध्यक्रम की धीमी बल्लेबाजी पर गंभीरता से आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि नॉकआउट चरण में इस तरह की गलतियां विश्व कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर सकती हैं। आने वाले मुकाबलों में भारत की वापसी अब पूरी तरह से उसकी बल्लेबाजी रणनीति में सुधार पर निर्भर करेगी।

ये भी पढ़ें:भारतीय ओपनर्स का इस विश्व कप में शर्मनाक प्रदर्शन, आंकड़े देख कहेंगे इतना गंदा..
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।