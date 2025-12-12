आईपीएल ऑक्शन से पहले सलील अरोड़ा की तूफानी पारी, 45 गेंदों में ठोक दिए 125 रन

संक्षेप: आईपीएल ऑक्शन से पहले पंजाब के विकेटकीपर बल्लेबाज सलील अरोड़ा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बल्ले से कोहराम मचा डाला। झारखंड के खिलाफ सुपर लीग मैच में अरोड़ा ने सिर्फ 45 गेंदों में 125 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने झारखंड के गेंदबाजों के साथ जैसे खिलवाड़ किया।

आईपीएल ऑक्शन से पहले पंजाब के विकेटकीपर बल्लेबाज सलील अरोड़ा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बल्ले से कोहराम मचा डाला। झारखंड के खिलाफ सुपर लीग मैच में अरोड़ा ने सिर्फ 45 गेंदों में 125 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने झारखंड के गेंदबाजों के साथ जैसे खिलवाड़ किया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तीसरे ओवर में ही 24 के टीम स्कोर पर प्रभसिमरन सिंह के तौर पर पंजाब को पहला झटका लगा। इस झटके से अभी संभलते तब तक चौथे ओवर में 28 के टीम स्कोर पर हरनूर सिंह भी चलते बने। आठवें ओवर में 62 रन पर अनमोलप्रीत सिंह के रूप में पंजाब का तीसरा विकेट भी गिर गया। उसके बाद आए सलील अरोड़ा।

अरोड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। झारखंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और वह अंत तक आउट नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ 39 गेंद में 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया। शतक बनाने के बाद अगली 6 गेंदों में उन्होंने 3 छक्के जड़े और 1 चौका भी लगाया। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी पारी में 11 छक्के और 9 चौके जड़े।

27 रन बनाने वाले नमन धीर पंजाब की तरफ से मैच में दूसरे टॉप स्कोरर रहे। इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि पंजाब की पारी में सलील अरोड़ा का कैसा वन-मैन शो चला।

अरोड़ा की इस पारी ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा होगा। पंजाब किंग्स की तो उन पर नजर पड़ ही गई है। फ्रेंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उनकी तूफानी पारी की तारीफ की है।