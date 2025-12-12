Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ahead of the IPL auction Salil Arora played a blistering innings scoring 125 runs off just 45 balls in SMAT
आईपीएल ऑक्शन से पहले सलील अरोड़ा की तूफानी पारी, 45 गेंदों में ठोक दिए 125 रन

संक्षेप:

आईपीएल ऑक्शन से पहले पंजाब के विकेटकीपर बल्लेबाज सलील अरोड़ा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बल्ले से कोहराम मचा डाला। झारखंड के खिलाफ सुपर लीग मैच में अरोड़ा ने सिर्फ 45 गेंदों में 125 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने झारखंड के गेंदबाजों के साथ जैसे खिलवाड़ किया।

Dec 12, 2025 04:31 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तीसरे ओवर में ही 24 के टीम स्कोर पर प्रभसिमरन सिंह के तौर पर पंजाब को पहला झटका लगा। इस झटके से अभी संभलते तब तक चौथे ओवर में 28 के टीम स्कोर पर हरनूर सिंह भी चलते बने। आठवें ओवर में 62 रन पर अनमोलप्रीत सिंह के रूप में पंजाब का तीसरा विकेट भी गिर गया। उसके बाद आए सलील अरोड़ा।

अरोड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। झारखंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और वह अंत तक आउट नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ 39 गेंद में 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया। शतक बनाने के बाद अगली 6 गेंदों में उन्होंने 3 छक्के जड़े और 1 चौका भी लगाया। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी पारी में 11 छक्के और 9 चौके जड़े।

27 रन बनाने वाले नमन धीर पंजाब की तरफ से मैच में दूसरे टॉप स्कोरर रहे। इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि पंजाब की पारी में सलील अरोड़ा का कैसा वन-मैन शो चला।

अरोड़ा की इस पारी ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा होगा। पंजाब किंग्स की तो उन पर नजर पड़ ही गई है। फ्रेंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उनकी तूफानी पारी की तारीफ की है।

आईपीएल 2026 से पहले 16 दिसंबर को आबू धाबी में मिनी ऑक्शन है। इसमें देश-विदेश के कुल 359 खिलाड़ियों के लिए आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी बोली लगाएंगी। इन खिलाड़ियों में सलील अरोड़ा भी शामिल हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
