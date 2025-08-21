Agarkar s statement is nonsense complete nonsensical why did the former selector Kris Srikkanth get angry 'अगरकर का बयान बकवास है, पूरी तरह बकवास', पूर्व चयनकर्ता को क्यों आया गुस्सा?, Cricket Hindi News - Hindustan
'अगरकर का बयान बकवास है, पूरी तरह बकवास', पूर्व चयनकर्ता को क्यों आया गुस्सा?

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मुख्य चयनकर्ता रह चुके क्रिस श्रीकांत ने अजीत अगरकर के एक बयान को पूरी तरह बकवास बताया है। मौजूदा मुख्य चयनकर्ता ने श्रेयस अय्यर को एशिया कप के लिए नहीं चुने जाने पर कहा था कि उन्हें किसकी जगह पर लाया जा सकता है। इसे लेकर श्रीकांत ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 01:59 PM
भारत के पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत ने श्रेयस अय्यर को एशिया कप में नहीं चुने जाने पर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बयान को 'बकवास' करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो बयान पूरी तरह बकवास था और वह उनकी बात से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं ने अय्यर को कन्फ्यूज कर दिया है।

श्रीकांत खुद चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि उन्हें टीम मैनेजमेंट का फैसला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। श्रेयस अय्यर वाइट बॉल क्रिकेट में जिस जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें टी20 टूर्नामेंट के लिए नहीं चुना जाना समझ नहीं आता।

श्रीकांत ने कहा, ‘मौजूदा फॉर्म को देखते हुए श्रेयस अय्यर एक ऑटोमैटिक पसंद हैं। साफ-साफ बात है। आपको उनके हालिया मैचों को देखने की जरूरत है, किसी खिलाड़ी को एक साल पहले के फॉर्म के आधार पर जज करने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने आईपीएल में 175 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं। यहां स्ट्राइक रेट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है।’

श्रीकांत ने यह भी कहा कि चयनकर्ताओं ने अय्यर को कन्फ्यूज कर दिया है। उन्होंने कहा, 'वह जबरदस्त रहे हैं। उसके बाद भी आपने उनको छोड़ दिया। आपने अब उन्हें कन्फ्यूज कर दिया है।'

अय्यर के नहीं चुने जाने पर अगरकर ने जो बयान दिया, उसकी आलोचना करते हुए श्रीकांत ने कहा, 'एक खिलाड़ी जिसने इतना शानदार प्रदर्शन किया, उसके लिए आप कह रहे कि बताओ उन्हें किसकी जगह पर रखा जाएगा। मैं ये बयान नहीं समझ पाया। अगरकर का ये बकवास बयान है। पूरी तरह बकवास। मैं उससे सहमत नहीं हूं।'

मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अजीत अगरकर से पूछा गया कि अय्यर को क्यों नहीं चुना गया तब उनका जवाब था, 'श्रेयस को किसकी जगह पर लाया जा सकता है? न उनकी कोई गलती है, न हमारी कोई गलती है। इस वक्त आप सिर्फ 15 खिलाड़ी ही चुन सकते हैं।'

