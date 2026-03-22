'अगर अभिषेक चल गया तो इनका खेल खत्म है..., संजू ने फाइनल को याद करते हुए बताई अपने अंदर की बात
संजू ने विश्व कप जीतने के बाद आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं तो लेटली फॉर्म में आ गया था, दो मैच में मेरे अच्छे रन बन गए थे तो मुझे तो था कि मैं कर लूंगा। लेकिन मेरे मन में एक और बात थी कि अगर अभिषेक चल गया तो फिर ये लोग खत्म है।
टी-20 विश्व कप जीतने के बाद संजू सैसमन ने अभिषेक शर्मा से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है। फाइनल से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था इसके बारे में बात करते हुए संजू ने कहा है कि मैं तो आखिरी वक्त में फॉर्म में आ ही गया था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर अभिषेक शर्मा भी फाइनल मुकाबले में चल गया तो हम पावर प्ले के दौरान ही विश्व कप जीत लेंगे। संजू सैमसन ने बाद में स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने जैसा इमैजिन किया था वैसा ही हुआ और फाइनल में अभिषेक का बल्ला गरजा।
अभिषेक चल गया फिर खेल खत्म है
संजू ने विश्व कप जीतने के बाद आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा कि “मैं तो लेटली फॉर्म में आ गया था, दो मैच में मेरे अच्छे रन बन गए थे तो मुझे तो था कि मैं कर लूंगा। लेकिन मेरे मन में एक और बात थी कि अगर अभिषेक चल गया तो फिर ये लोग खत्म है।” उन्होंने आगे कहा कि “यह मुझे, पूरी टीम को और पूरे देश को पता था कि अगर अभिषेक पावर प्ले के अंदर चल गया तो हम पावर प्ले के में ही मैच जीत लेंगे। और वही हुआ।" उन्होंने अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि “ये बहुत दिमाग वाला बंदा है। ये दिमाग से बैटिंग करता है।” उन्होंने अपने बारे में कहा कि “मैं दिमाग लगाता ही नहीं बैटिंग में।” उन्होंने बताया कि हम दोनों में यही फर्क है और ये पूछता रहता है कि पाजी कहां कब कौन सा शॉट खेलना है।
वहीं, इसी इंटरव्यू में अभिषेक शर्मा ने संजू के बारे में बात करते हुए कहा कि “मैं तो पूछ लेता हूं कि अब क्या शॉट खेला जाएं, मारें या नहीं, लेकिन संजू पाजी बिना बताए छक्के- चौके लगा देते हैं।” उन्होंने संजू के कमबैक की तारीफ करते हुए कहा कि “मैंने बहुत करीब से देखा है संजू पाजी को टूटते और फिर कमाल करते हुए।” संजू सैसमन ने खुद बताया कि बाइलेटरल सीरीज में त्रिवेंद्रम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टी-20 मुकाबले में जब रन नहीं बने थे, उसी वक्त मैंने सोच लिया था यहां से मेरा खेल खत्म है और हो सकता है कि ये मेरा आखिरी मैच हो।
5 मैचों में बना दिए 321 रन
हालांकि, विश्व कप के आखिरी मैचों में संजू सैसमन पर टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया और उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 5 मैचों में 321 रन बना दिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में संजू ने 89 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, वहीं अभिषेक शर्मा ने भी 21 गेंदों में 52 रन ताबड़तोड़ अंदाज में बनाए थे। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में ही अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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