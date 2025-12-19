Cricket Logo
सौरव गांगुली ने किस पर किया 50 करोड़ की मानहानि का मुकदमा? मेस्सी के दौरे से कनेक्शन जानिए

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने लियोनेल मेस्सी विवाद में एक फैन क्लब के अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। उन्होंने अपना नाम ‘झूठे’ तरीके से घसीटने और अपने बारे में अपमानजनक सार्वजनिक बयान देने के आरोप में 50 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

Dec 19, 2025 01:46 pm ISTChandra Prakash Pandey कोलकाता, भाषा
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने लियोनेल मेस्सी विवाद में एक फैन क्लब के अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। उन्होंने अपना नाम ‘झूठे’ तरीके से घसीटने और अपने बारे में अपमानजनक सार्वजनिक बयान देने के आरोप में कोलकाता स्थित एक फुटबॉल फैन क्लब के अधिकारी पर 50 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

क्रिकेटर से खेल प्रशासक बने गांगुली ने बृहस्पतिवार को ‘अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब’ के उत्तम साहा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

गांगुली ने ‘पीटीआई’ को बताया, ‘मैंने पुलिस में शिकायत के अलावा फुटबॉल प्रशंसक क्लब के इस अधिकारी को 50 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। वह जो मन में आता है, वह कहते रहते हैं।’

साहा ने एक पत्रकार से बातचीत में गांगुली पर मेस्सी के ‘जीओएटी इंडिया टूर’ का मुख्य आयोजक होने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि गिरफ्तार मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता केवल एक मोहरा है।

कोलकाता पुलिस के साइबर सेल को भेजे गए अपने ईमेल शिकायत में गांगुली ने कहा कि उस व्यक्ति के बयानों ने उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को प्रभावित किया है।

अपने ईमेल में गांगुली ने कहा कि अपने कई दशकों के पेशेवर करियर में उन्होंने देश और दुनिया भर में एक खिलाड़ी और खेल प्रशासक के रूप में ख्याति अर्जित की है और ये ‘बेबुनियाद’ बयान उनकी इस छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से दिए गए हैं।

गांगुली को 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी मेस्सी और उनके दल को सम्मानित करने के लिए मंच पर उपस्थित रहना था, लेकिन मेस्सी के स्टेडियम से समय से पहले चले जाने के बाद साल्ट लेक स्टेडियम में दर्शकों द्वारा मचाई गई व्यापक हिंसा के मद्देनजर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।

