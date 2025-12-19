सौरव गांगुली ने किस पर किया 50 करोड़ की मानहानि का मुकदमा? मेस्सी के दौरे से कनेक्शन जानिए

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने लियोनेल मेस्सी विवाद में एक फैन क्लब के अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। उन्होंने अपना नाम ‘झूठे’ तरीके से घसीटने और अपने बारे में अपमानजनक सार्वजनिक बयान देने के आरोप में 50 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने लियोनेल मेस्सी विवाद में एक फैन क्लब के अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। उन्होंने अपना नाम ‘झूठे’ तरीके से घसीटने और अपने बारे में अपमानजनक सार्वजनिक बयान देने के आरोप में कोलकाता स्थित एक फुटबॉल फैन क्लब के अधिकारी पर 50 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

क्रिकेटर से खेल प्रशासक बने गांगुली ने बृहस्पतिवार को ‘अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब’ के उत्तम साहा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

गांगुली ने ‘पीटीआई’ को बताया, ‘मैंने पुलिस में शिकायत के अलावा फुटबॉल प्रशंसक क्लब के इस अधिकारी को 50 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। वह जो मन में आता है, वह कहते रहते हैं।’

साहा ने एक पत्रकार से बातचीत में गांगुली पर मेस्सी के ‘जीओएटी इंडिया टूर’ का मुख्य आयोजक होने का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि गिरफ्तार मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता केवल एक मोहरा है।

कोलकाता पुलिस के साइबर सेल को भेजे गए अपने ईमेल शिकायत में गांगुली ने कहा कि उस व्यक्ति के बयानों ने उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को प्रभावित किया है।

अपने ईमेल में गांगुली ने कहा कि अपने कई दशकों के पेशेवर करियर में उन्होंने देश और दुनिया भर में एक खिलाड़ी और खेल प्रशासक के रूप में ख्याति अर्जित की है और ये ‘बेबुनियाद’ बयान उनकी इस छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से दिए गए हैं।