वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार खेलने उतरेंगी चैंपियन बेटियां, श्रीलंका के साथ होम सीरीज का ऐलान

पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम अगले महीने फिर मैदान पर अपने खेल का जौहर दिखाएंगी। बीसीसीआई ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भारत दिसंबर में श्रीलंका के साथ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा।

Fri, 28 Nov 2025 02:23 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम अगले महीने फिर मैदान पर अपने खेल का जौहर दिखाएंगी। बीसीसीआई ने शुक्रवार को ऐलान किया कि भारत दिसंबर में श्रीलंका के साथ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा। इसी महीने वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये पहली इंटरनेशनल सीरीज होगी।

दिसंबर में भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज थी लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के बाद वो स्थगित हो गई। उसके बाद बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट ने मिलकर 5 टी20 मैच की सीरीज का कार्यक्रम बनाया।

अगले साल भारतीय महिला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। फरवरी-मार्च में दोनों देशों के बीच 1 टेस्ट, 2 टी20 और 3 ओडीआई की सीरीज खेली जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ होम टी20 सीरीज से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा। इस सीरीज से खिलाड़ियों को महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) के लिए भी अपनी तैयारियों को परखने का मौका मिलेगा।

भारत-श्रीलंका टी20 सीरीज की बात करें तो ये मैच विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच 21 दिसंबर को विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच भी उसी स्टेडियम में 23 दिसंबर को खेला जाएगा।

भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल 26 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद के दोनों मैच भी तिरुवनंतपुरम में ही 28 दिसंबर और 30 दिसंबर को खेला जाएगा।

पिछले महीने वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले निश्चित तौर पर बुलंद होंगे। हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप की लय को बरकरार रखना चाहेंगी। दूसरी तरफ श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम 2026 के व्यस्त सीजन से पहले अच्छे प्रदर्शन से अपना मनोबल बढ़ाना चाहेगी।

