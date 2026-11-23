कई मौके गंवाए, बरसों मेहनत की तब जाकर तीनों फॉर्मेट में खेलने की समझ विकसित हुई- केए राहुल
वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलने वाले केएल राहुल ने मैच का रिजल्ट घोषित होने के बाद अपने बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे तीनों फॉर्मेट को खेलने की उनकी समझ विकसित हुई।
शीर्षक्रम के बल्लेबाज केएल राहुल ने स्वीकार किया कि एक समय तीन प्रारूपों की जरूरतों में सामंजस्य बिठाने में उन्हें दिक्कत हो रही थी चूंकि टेस्ट क्रिकेट में सीमित ओवरों की तुलना में अलग तरह के कौशल की जरूरत होती है।
उन्होंने कहा कि बरसों के अनुभव और मौके चूकने से उन्हें पारंपरिक प्रारूप की जरूरतों को समझने और बेहतर बल्लेबाज बनने में मदद मिली। राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 136 रन बनाये और SENA देशों यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले भारत के पहले सलामी बल्लेबाज बने। वह पाकिस्तान के सईद अनवर के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले एशिया के दूसरे सलामी बल्लेबाज भी बने।
राहुल ने बीसीसीआई टीवी पर डाले गए एक वीडियो में कहा ,'' मेरे करियर में एक समय था जब मैं तीनों प्रारूप खेल रहा था। टी20 और वनडे क्रिकेट में गेंद पर बल्ला लगाने की कोशिश करने से एक हफ्ते के भीतर ही टेस्ट क्रिकेट में गेंदों को छोड़ने और जितना हो सके देर से खेलने की तकनीक अपनाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया।'' उन्होंने कहा ,'' मुझे यह समझने में समय लगा कि टेस्ट क्रिकेट में अलग तरह के कौशल की जरूरत होती है। तैयारी और तरीका भी अलग होता है। सीमित ओवरों के क्रिकेट की जरूरत अलग होती है और इसमें घालमेल नहीं करना है।'' राहुल ने कहा ,'' तीनों फॉर्मेट में खेलने की इस तरह की स्पष्टता और समझ बरसों तक खेलने और कई मौके गंवाने के अनुभव के बाद आई। अब मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर पा रहा हूं।''
ऐसा है केएल राहुल का तीनों फॉर्मेट में करियर
केएल राहुल ने दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 71 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 123 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने 37.49 की औसत के साथ कुल 4424 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 21 अर्धशतक और 13 शतक निकले हैं। 13 में से 12 शतक बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने बनाए हैं। केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर में 36 छक्के और 518 चौके लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 199 रन है। उन्होंने अपने करियर में अब तक एक भी दोहरा शतक नहीं लगाया है। वनडे क्रिकेट में राहुल ने कुल 103 मैच खेले हैं, जिसकी 93 पारियों में 51.74 की औसत और 92.11 की स्ट्राइक रेट के साथ 9 शतकों और 20 अर्धशतकों की मदद से 3570 रन बनाए हैं। केएल राहुल वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का नियमित हिस्सा हैं, लेकिन टी-20 फॉर्मेट में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। राहुल ने भारत के लिए आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेट ओवल में खेला था। उन्होंने टी-20 में डेब्यू 2016 में किया था। राहुल के बल्ले से टी-20 क्रिकेट में कुल 72 मैचों की 68 पारियों में 37 से अधिक की औसत और 139.13 की स्ट्राइक रेट से 2 शतक और 22 अर्धशतकों के साथ 2265 रन बनाए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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