विराट के बाद रोहित से छिनी कप्तानी, गिल को क्यों मिली कैप्टेंसी? अजीत अगरकर ने खोले राज

विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा ने भी टेस्ट के बाद वनडे टीम की कप्तानी से हटने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई वनडे टीम की कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है। वहीं अजीत अगरकर ने रोहित को कप्तानी से हटाने की वजह बताई है।

बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 सीरीज के लिए शनिवार को भारतीय टीम का ऐलान किया। शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे टीम का भी कप्तान चुना गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी वनडे स्क्वॉड का हिस्सा हैं लेकिन रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया है। अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा के कप्तानी पद से हटने की वजह भी बताई है। मुख्य चयनकर्ता ने ये भी कहा है कि रोहित शर्मा को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है। विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा को भी बेहतर रिकॉर्ड होने के बावजूद कप्तानी के पद से इस्तीफा देना पड़ा है।

इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान होने से कुछ दिन पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। रोहित उस समय टेस्ट टीम के भी कप्तान थे लेकिन चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को कैप्टेंसी की जिम्मेदारी देने का मन बना लिया था। इससे पहले 2021 में विराट कोहली को भी कुछ इस तरह के दौर से गुजरना पड़ा था। कोहली ने टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से भी हटा दिया था और फिर बिना कोई ठोस वजह के उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी।

रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्तान चुना गया है। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया। चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तान के पद से हटाने के फैसले का समर्थन किया। उनका मानना है कि तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान रखना असंभव है। उन्होंने कहा कि यह फैसला 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''हमें बहुत ज्यादा वनडे नहीं खेलने हैं और हमें अगले कप्तान को पर्याप्त समय देना होगा। रोहित शर्मा को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है। रोहित ने कप्तान बदलने का फैसला कैसे लिया, यह उनके और चयन समिति के बीच का मामला है।''

वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर के बीच सिडनी, एडीलेड और मेलबर्न में खेले जायेंगे जिसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होनी है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिये भारतीय वनडे टीम :