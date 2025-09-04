धोनी पर हुक्का वाले तंज के बाद अब पठान का एक और इंटरव्यू क्लिप वायरल; दोस्ती का कर रहे बखान

महेंद्र सिंह धोनी को लेकर इरफान पठान के एक और पुराने इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है। जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में पठान धोनी के साथ अपने गर्मजोशी भरे रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले 2020 के एक इंटरव्यू में उन्होंने धोनी पर हुक्का वाला तंज कसा था।

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का एक पुराना इंटरव्यू अचानक फिर से चर्चा में आ गया है जिसमें वह महेंद्र सिंह धोनी पर हुक्का वाला तंज कसते नजर आ रहे हैं। 2020 के उस इंटरव्यू में पठान ने कहा कि वह उन खिलाड़ियों में नहीं हैं जो धोनी के रूम में जाकर उनके लिए हुक्का तैयार करें। ये मेरी आदत नहीं है। अब पठान के एक और पुराने इंटरव्यू का क्लिप वायरल है जिसमें वह धोनी के साथ अपने गर्मजोशी भरे रिश्तों की बात कर रहे हैं।

एक साल पहले जी न्यूज को दिए इंटरव्यू के क्लिप में पठान ने खुलासा किया है कि उनकी महेंद्र सिंह धोनी, रॉबिन उथप्पा और सुरेश रैना से काफी छनती है और वे चारों हमेशा एक साथ खाना खाया करते थे।

वायरल क्लिप में पठान कह रहे हैं, ‘रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। ये तीन जो खिलाड़ी होते थे, ये न तो मेरे बिना खाना खाते थे, न तो मैं इनके बिना खाना खाता था। इतनी हमारी जबरदस्त यारी थी जब हम साथ में खेलते थे।’

इससे पहले इरफान पठान ने 2020 में स्पोर्ट्स तक को दिए एक इंटरव्यू में हुक्का को लेकर धोनी पर तंज कसा था। वो पुराना इंटरव्यू एक बार फिर चर्चा में आ गया है और सोशल मीडिया पर धोनी की हुक्का पार्टी पर जमकर मीम बन रहे हैं। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपने आखिरी ओडीआई में 5 विकेट लिए थे, उसके बावजूद वह टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। तब महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे। स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू में पठान ने धोनी की कथित हुक्का पार्टी की ओर इशारा करते हुए अपने बारे में कहा था कि वह ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जो धोनी के कमरे में जाएं और उनके लिए हुक्का तैयार करें।