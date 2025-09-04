After the hookah jibe on MS Dhoni now another clip of Pathan s old interview goes viral धोनी पर हुक्का वाले तंज के बाद अब पठान का एक और इंटरव्यू क्लिप वायरल; दोस्ती का कर रहे बखान, Cricket Hindi News - Hindustan
महेंद्र सिंह धोनी को लेकर इरफान पठान के एक और पुराने इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है। जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में पठान धोनी के साथ अपने गर्मजोशी भरे रिश्ते के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले 2020 के एक इंटरव्यू में उन्होंने धोनी पर हुक्का वाला तंज कसा था।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 01:38 PM
पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का एक पुराना इंटरव्यू अचानक फिर से चर्चा में आ गया है जिसमें वह महेंद्र सिंह धोनी पर हुक्का वाला तंज कसते नजर आ रहे हैं। 2020 के उस इंटरव्यू में पठान ने कहा कि वह उन खिलाड़ियों में नहीं हैं जो धोनी के रूम में जाकर उनके लिए हुक्का तैयार करें। ये मेरी आदत नहीं है। अब पठान के एक और पुराने इंटरव्यू का क्लिप वायरल है जिसमें वह धोनी के साथ अपने गर्मजोशी भरे रिश्तों की बात कर रहे हैं।

एक साल पहले जी न्यूज को दिए इंटरव्यू के क्लिप में पठान ने खुलासा किया है कि उनकी महेंद्र सिंह धोनी, रॉबिन उथप्पा और सुरेश रैना से काफी छनती है और वे चारों हमेशा एक साथ खाना खाया करते थे।

वायरल क्लिप में पठान कह रहे हैं, ‘रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। ये तीन जो खिलाड़ी होते थे, ये न तो मेरे बिना खाना खाते थे, न तो मैं इनके बिना खाना खाता था। इतनी हमारी जबरदस्त यारी थी जब हम साथ में खेलते थे।’

इससे पहले इरफान पठान ने 2020 में स्पोर्ट्स तक को दिए एक इंटरव्यू में हुक्का को लेकर धोनी पर तंज कसा था। वो पुराना इंटरव्यू एक बार फिर चर्चा में आ गया है और सोशल मीडिया पर धोनी की हुक्का पार्टी पर जमकर मीम बन रहे हैं। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपने आखिरी ओडीआई में 5 विकेट लिए थे, उसके बावजूद वह टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। तब महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे। स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू में पठान ने धोनी की कथित हुक्का पार्टी की ओर इशारा करते हुए अपने बारे में कहा था कि वह ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जो धोनी के कमरे में जाएं और उनके लिए हुक्का तैयार करें।

पठान ने कहा था, 'मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के कमरे में जाऊं और हुक्का तैयार करूं या इसके बारे में बात करूं। हर कोई जानता है। कभी-कभी अगर आप इसके बारे में बात न करें तो ही बेहतर। एक क्रिकेटर का काम है फील्ड पर परफॉर्म करना और मैं उसी पर फोकस किया करता था।'

