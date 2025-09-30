एशिया कप के बाद महिला वर्ल्ड कप पर भी भारत-पाकिस्तान तनाव का साया; क्या मिलेंगे हाथ?

एशिया कप की तरह महिला विश्व कप भी भारत-पाकिस्तान तनाव के साये से मुक्त नहीं है। 5 अक्टूबर को दोनों टीमें भिड़ेंगी लेकिन क्या हाथ मिलेंगे? पाकिस्तानी के सभी मैच श्रीलंका में रखे गए हैं। अगर वह फाइनल में पहुंचती है तो खिताबी मुकाबला भारत के बजाय श्रीलंका में खेला जाएगा।

एशिया कप फाइनल के एक हफ्ते बाद भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच एक और भिड़ंत होने वाली है। ये भिड़ंत होगी महिला क्रिकेट में। महिला एकदिवसीय विश्व कप का आज यानी 30 सितंबर से आगाज होने जा रहा है। पहला मैच गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच होगा। 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या टॉस के दौरान दोनों टीमों की कप्तान हाथ मिलाएंगी? क्या मैच के बाद दोनों टीमें हैंडशेक करेंगी?

5 अक्टूबर को भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस के लिए उतरेंगी। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच तनाव के मद्देनजर ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों हाथ मिलाएंगी या नहीं।

हाथ मिलाने या नहीं मिलाने को लेकर टीम को कोई निर्देश नहीं इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि समझा जाता है कि हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम को इसे लेकर अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया गया है। कुछ दिन में इसे लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, ‘ये एक आईसीसी इवेंट है, लिहाजा प्रोटकॉल होंगे जिसका टीम खयाल रखेगी।’

विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं- भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। उद्घाटन मैच 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में है। महिला विश्व कप में राउंड-रॉबिन स्टाइल में 28 ग्रुप मैच खेले जाएंगे। सभी टीमें लीग स्टेज में एक दूसरे से 1-1 मैच खेलेंगी यानी हर टीम को लीग स्टेज में 7 मैच खेलने को मिलेंगे। विश्व कप के ये मैच गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम, नवी मुंबई और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे।