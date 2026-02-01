2024 वर्ल्ड कप के बाद स्टीव स्मिथ ने बल्ले से उगली आग, फिर भी टी-20 विश्व कप में नहीं मिली जगह
बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया ने आगामी टी-20 विश्व कप के लिए अपनी टीम में कुछ बदलाव किए। टीम की घोषणा पहले ही हो चुके थी। बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की 2026 की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया है।
2024 में खेल गए टी-20 वर्ल्ड कप के बाद स्टीव स्मिथ ने इस फॉर्मेट में आग उगली है। टी-20 क्रिकेट में बीते दो सालों में स्मिथ का रिकॉर्ड अद्भुत है। 2024 वर्ल्ड कप के बाद दाएं हाथ के इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 25 पारियां खेली हैं, जिसमें 49.73 की शानदार औसत और 156.2 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। यह स्ट्राइक रेट और औसत कमाल की है। उन्होंने इस दौरान 6 अर्धशतक और 2 शतक जड़े हैं। हाल ही संपन्न हुई बिग बैश लीग में स्टीव स्मिथ की शतकीय पारी देखने योग्य थी।
टी-20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम इस प्रकार है। मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, टिम डेविड, बेन ड्वार्शियस, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा। इस टीम में पैट कंमिस चोट के कारण नहीं है, जबकि स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज को जगह नहीं दी गई है।
टीम की कप्तान मिचेल मार्श के हाथों में है और बीते कुछ समय से वे अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, जैसे धाकड़ बल्लेबाज इस टीम में शामिल हैं। ग्लेन मैक्सवेल को शायद आखिरी बार बिग शो दिखाने का मौका मिला है। ट्रैविस हेड जैसे बल्लेबाज इस टीम को अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। गेंदबाजी में मिचेल स्ट्रार्क की कमी खल सकती है और हेजलवुड के साथ स्ट्रार्क और कमिंस की जोड़ी नहीं रहेगी ऐसे में टीम बॉलिंग के स्तर पर कमजोर पड़ सकती है।
अब देखना होगा कि 7 फरवरी से शुरू हो रहे इस बड़े टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर क्या कमाल दिखा पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2021 का टी-20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था लेकिन 2022 और 2024 के वर्ल्ड कप में उसे निराशा हाथ लगी थी। देखना होगा कि ये टीम भारतीय परिस्थितियों में 2026 के वर्ल्ड कप में क्या कर पाती है।