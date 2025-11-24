2019 में भारत दौरे के बाद लगा था कि यहां कभी टेस्ट नहीं खेलूंगा: सेनुरन मुथुसामी

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी ने 6 साल पहले भारत दौरे से ही टेस्ट डेब्यू किया था। उनका डेब्यू सीरीज कुछ खास नहीं रहा था और उन्हें लगा था कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही जैसे खत्म हो गया। अब 2025 दौरे में गुवाहाटी टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक जड़ा है।

भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतक जड़ा। उनके लिए ये पारी कितनी यादगार है, उसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब वह 2019 में भारत के दौरे पर आए थे तो उन्हें लगा था कि उनका करियर शुरू होते ही तकरीबन खत्म सा हो गया है। 2019 में भारत में पदार्पण श्रृंखला में केवल दो विकेट ले पाए थे जिससे उन्हें लगा था कि उनका करियर खत्म हो चुका है और वह इस देश में दोबारा कभी नहीं खेल पाएंगे।

अब 6 साल बाद मुथुसामी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने उपमहाद्वीप की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ लिया है। मुथुसामी ने 2025 में पहले पाकिस्तान में शानदार प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने पहले टेस्ट में 11 विकेट झटके और दूसरे टेस्ट में 89 रन की नाबाद पारी खेलीं

अब उन्होंने भारत के खिलाफ 109 रन की पारी ऐसे समय में खेली जब टीम ने 201 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे।

मुथुसामी ने रविवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘मेरी यात्रा अनोखी रही है। 2019 में भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का स्वाद चखा, यहीं पदार्पण किया। लेकिन फिर कुछ समय के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन क्रिकेट एक सफर है जिसमें आप बस हर दिन को एक एक करके लेते हैं और ज्यादा आगे की नहीं सोचते।’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन 2019 के बाद मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी टेस्ट क्रिकेट खेल पाऊंगा। और भारत में खेलने के बारे में तो बिल्कुल यकीन नहीं था। ’

मुथुसामी ने कहा, ‘लेकिन मैं बस उस समर्थन के लिए आभारी हूं जो मुझे कोचों, परिवार और सहयोगी स्टाफ से मिला।’

2019 की पदार्पण श्रृंखला के बाद उन्हें तीसरा टेस्ट खेलने के लिए चार साल इंतजार करना पड़ा और इस बीच उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत की।

उनके पूर्वज तमिलनाडु के नागपट्टिनम से आते हैं और हालांकि वह स्वयं कभी वहां नहीं गए। हालांकि उनकी मां और मौसियों ने अपने पुश्तैनी शहर का दौरा किया है।