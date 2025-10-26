वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बेइज्जती के बाद PCB ने लिया ये फैसला, फातिमा ब्रिगेड का खाता भी नहीं खुला

संक्षेप: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान की बेइज्जती के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) हेड कोच मुहम्मद वसीम को बर्खास्त करने की तैयारी में है। फातिमा ब्रिगेड का टूर्नामेंट में खाता तक नहीं खुला।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महिला राष्ट्रीय टीम के हेड कोच मुहम्मद वसीम का अनुबंध नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान आठ टीमों की प्रतियोगिता तालिका में सातवें स्थान पर रहा, लेकिन अगर बांग्लादेश अपने आखिरी मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है तो वह आखिरी स्थान पर खिसक सकता है। पाकिस्तान ने कोलंबो में अपने सात मैचों में से चार मैच गंवाए जबकि उसके बाकी तीन मैच बारिश की भेंट चढ़ गए थे।

पीसीबी के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस बात से निराश हैं कि वसीम ने वादे के अनुसार काम नहीं किया। पीसीबी ने पिछले साल वसीम को महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया था। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान एशिया कप सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार गया था और फिर दक्षिण अफ्रीका में महिला टी 20 विश्व कप के चार मैचों में से सिर्फ एक मैच में जीत हासिल कर सका था। सूत्र ने बताया कि पीसीबी अध्यक्ष को यह भी शिकायत थी कि मुख्य कोच अपने रवैये के कारण टीम के अन्य अधिकारियों के साथ सहज नहीं रह पाते हैं।