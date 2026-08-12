बुमराह और सुदर्शन के बाद ये खिलाड़ी होगा श्रीलंका सीरीज से बाहर, BCCI की उम्मीदों पर फिरेगा पानी?
India Vs Sri Lanka 2026 Tests: भारत को श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा है। भारतीय टीम को एक और झटका लग सकता है।
खिलाड़ी अपनी-अपनी चोटों से उबरने के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में हैं। स्टार पेसर बुमराह और युवा बल्लेबाज सुदर्शन को फिटनेस क्लीयरेंस के आधार पर श्रीलंका सीरीज के लिए चुना गया था लेकिन दोनों बाहर हो गए। बुमराह के घुटने जबकि सुदर्शन के पैर के अंगूठे में चोट है। बुमराह और सुदर्शन के बाद ऑलराउंडर वॉशिगंटन सुंदर भी श्रीलंका दौरे से बाहर हो सकते हैं। भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। पहला मैच गॉल में होगा और दूसरा 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा।
हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे सुंदर
26 वर्षीय सुंदर हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं। उन्हें पिछले महीने इंग्लैंड वनडे सीरीज के दाएं पैर की मांसपेशी में चोट लगी थी। सुंदर श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच लिए उपलब्ध नहीं थे। उनके दूसरे टेस्ट फिट होने की उम्मीद थी। हालांकि, बीसीसीआई की उम्मीदों पर अब पूरी तरह पानी फिर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सीओई और भारतीय टीम मैनेजमेंट सुंदर की वापसी को लेकर किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं हैं। ऐसे में चोटिल खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुदंर के साथ सावधानी बरती जाएगी।
BCCI की उम्मीदों पर फिरेगा पानी?
रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से बताया गया, ''फिलहाल, वॉशिंगटन सुंदर के श्रीलंका जाने के चांस बहुत कम हैं। टीम मैनेजमेंट को उसी हिसाब से प्लान बनाने के लिए कहा गया है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन्हें टेस्ट मैच में उतारने को लेकर सावधान है। कुछ ऐसे मामले भी हुए हैं जब खिलाड़ी चोट से ठीक होने के तुरंत बाद ही दिक्कत में पड़ गए। वॉशिंगटन को सिर्फ दूसरे टेस्ट के लिए चुना गया था। हालांकि, यह पता था कि उनका पूरी तरह से फिट होना बहुत मुश्किल होगा। पिछले महीने इंग्लैंड में चोट लगने के बाद से वह ज्यादा नहीं खेले हैं। उनका वर्कलोड ध्यान से बढ़ाया जा रहा है।''
सुंदर का कोई रिप्लेसमेंट की नहीं होगा
अगर सुंदर श्रीलंका सीरीज बाहर होते हैं तो सिलेक्टर्स द्वारा ऑलराउंडर के रिप्लेसमेंट की घोषणा करने की संभावना नहीं है। सिलेक्टर्स 15 सदस्यीय टीम की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। सूत्र ने आगे कहा, ''अगर वॉशिंगटन टीम से जुड़ेंगे तो वह 16वां सदस्य होंगे। यह देखना होगा कि उन्हें बिना किसी गेम टाइम के टेस्ट मैच के लिए भेजना सही रहेगा या नहीं। अगले हफ्ते पूरी जांच की जाएगी।'' गौरतलब है कि बीसीसीआई ने बुमराह के रिप्लेसमेंट के रूप में जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी को चुना था। सुदर्शन के स्थान पर सरफराज खान को शामिल किया गया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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