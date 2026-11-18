IPL 2027 रिटेंशन के बाद किसके पास कितना पैसा बचा? KKR, SRH, CSK और MI नहीं; इस टीम का सबसे मोटा पर्स
IPL 2027 Remaining Purse and Slots Available: आईपीएल 2027 रिटेंशन के बाद सबसे कम पैसे गुजरात टाइटन्स के पास है। 10 में से 7 टीमों के पर्स में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा बचे हैं।
आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने स्टार पेसर मिचेल स्टार्क समेत 10 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया। डीसी ने स्टार्क को 11.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने 9 खिलाड़ियों को बाहर किया, जिसमें ट्रैविस हेड भी शामिल हैं। हेड की एसआरएच में 14 करोड़ रुपये फीस थी। चलिए, आपको बताते हैं कि रिटेंशन के बाद किस फ्रेंचाइजी के पर्स में कितने पैसे बचे हैं? आईपीएल में प्रत्येक फ्रेंचाइजी का कुल बजट 125 करोड़ रुपये है। एक टीम को अधिकतम 25 खिलाड़ियों की स्क्वॉड बनाने की इजाजत है, जिसमें 8 विदेशी शामिल हो सकते हैं। ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को गोवा में होगा।
LSG का सबसे मोटा पर्स
आगामी ऑक्शन में सात टीमें 25 करोड़ रुपये से अधिक के सात उतरेंगी। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के पर्स में सबसे ज्यादा पैसे हैं। एलएसजी 47.45 करोड़ रुपये के पर्स में सात खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिसमें तीन विदेशी का ऑप्शन है। लखनऊ ने आवेश खान, मैथ्यू ब्रीट्जके और एनरिक नोर्खिया सहित सात खिलाड़ियों को रिलीज किया। एलएसजी ने धाकड़ पेसर मोहम्मद शमी का राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के साथ ट्रेड किया। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पर्स में 41.65 करोड़ रुपये हैं। केकेआर नीलामी में तीन विदेशी समेत आठ खिलाड़ियों को जोड़ सकती है। एसआरएच सात प्लेयर ले सकती है। उसके पास भी तीन विदेशी स्लॉट उपलब्ध हैं। हैदराबाद के पर्स में 40.15 करोड़ रुपये हैं।
सबसे कम पैसे GT के पास
दिल्ली कैपिटल्स 39.50 करोड़ रुपये लेकर ऑक्शन में जाएगी। डीसी 9 प्लेयर खरीद सकती है, जिसमें चार विदेशी का विकल्प है। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) दो विदेश समेत 9 प्लेयर ले सकती है। एमआई के पर्स में 32.60 करोड़ हैं। एमआई ने 13 खिलाड़ियों को रिलीज किया, जिसमें ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर जैसे गेंदबाज हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पास 28.05 करोड़ बाकी हैं। सीएसके में 6 स्लॉट उपलब्ध हैं। सीएसके ऑक्शन में दो विदेशी जोड़ सकती है। चेन्नई ने एमएस धोनी और प्रशांत वीर समेत 11 प्लेयर रिलीज। धोनी ने आईपीएल रिटायरमेंट ले लिया है। वह सीएसके के मेंटोर नियुक्त किए गए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के पास 14.15 करोड़ हैं। आरसीबी 5 प्लेयर खरीद सकती है, जिसमें एक विदेशी का ऑप्शन है। गुजरात टाइटन्स (जीटी) के पास सबसे कम पैसे हैं। जीटी के पर्स में 8.75 करोड़ में बाकी है और फ्रेंचाइजी 5 खिलाड़ी ले सकती है। दो विदेशी स्लॉट उपलब्ध हैं।
IPL में सभी 10 टीमों का बचा हुआ पर्स (उपलब्ध स्लॉट)
लखनऊ सुपर जायंट्स: 47.45 करोड़ रुपये (7)
कोलकाता नाइट राइडर्स: 41.65 करोड़ रुपये (8)
सनराइजर्स हैदराबाद: 40.15 करोड़ रुपये (7)
दिल्ली कैपिटल्स: 39.50 करोड़ रुपये (9)
मुंबई इंडियंस: 32.60 करोड़ रुपये (9)
चेन्नई सुपर किंग्स: 28.05 करोड़ रुपये (6)
राजस्थान रॉयल्स: 27.05 करोड़ रुपये (6)
पंजाब किंग्स: 18.60 करोड़ रुपये (6)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 14.15 करोड़ रुपये (5)
गुजरात टाइटन्स: 8.75 करोड़ रुपये (3)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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