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पाकिस्तान ने कितने साल बाद विदेश में जीता टेस्ट? बाबर आजम की कप्तानी में 9वीं बार हुआ ऐसा

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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West Indies vs Pakistan 2nd Test: पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज में दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई। पाकिस्तान ने दूसरे मुकाबले में आसानी से जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज ने सिर्फ 75 रनों का टारगेट रखा था।

After how many years did Pakistan win a test Match on foreign soil
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान बाबर आजम

बाबर आजम के नेतृत्व वाली पाकिस्तान टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आठ विकेट से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज ने क्वींस पार्क ओवल में 75 रनों का टारगेट दिया, जिसे पाकिस्तान ने 23.3 ओवर में चेज कर लिया। पाकिस्तान का विदेश में टेस्ट जीत का सूखा समाप्त हो गया है। बाबर और अब्दुल्ला शफीक 24-24 रन बनाकर नाबाद रहे। शफीक प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने पहली बारी में नाबाद 160 रन बनाए थे। बाबर ने 88 रनों की पारी खेली। वह संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड चुने गए। दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ पर छूटी।

पाकिस्तान ने कितने साल बाद विदेश में जीता टेस्ट?

पाकिस्तान ने तीन साल बाद विदेश में टेस्ट मैच जीता है। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज से पहले जुलाई 2023 में श्रीलंका को उसके घर में पारी और 222 रनों से रौंदा था। पाकिस्तान ने श्रीलंका का दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ किया था। उस वक्त पाकिस्तान की कमान बाबर के पास थी। श्रीलंका दौरे के बाद पाकिस्तान का विदेशी धरती पर टेस्ट हारने का सिलसिला शुरू हो गया था। पाकिस्तान ने घर के बाहर लगातार आठ टेस्ट गंवाए। 2023 में बाबर से शान मसूद ने कप्तानी संभाली थी। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पिछले महीने मसूद को बर्खास्त करने के बाद बाबर को फिर से टेस्ट की बागडोर सौंपी थी। दोबारा कप्तान बनने के बाद बाबर पहली सीरीज खेलने वेस्टइंडीज दौरे पर आए थे।

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बाबर आजम की कप्तानी में 9वीं बार हुआ ऐसा

बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 9वीं बार घर के बार टेस्ट मैच में विजयी परचम फहराया है। पाकिस्तान ने 2021 से अब तक घर के बाहर जो टेस्ट जीत हासिल की, वो बाबर की अगुवाई में ही मिली। वह अब तक कुल 22 टेस्ट में पाकिस्तान की कमान संभाल चुके हैं, जिसमें टीम को 11 में जीत नसीब हुई और सात में हार का सामना करना पड़ा। चार मुकाबले ड्रॉ रहे। बाबर पाकिस्तान के लिए 10 या उससे अधिक टेस्ट जीतने वाले सातवें कप्तान हैं। वहीं, मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उसे 12 में शिकस्त मिली। मसूद ने सिर्फ चार मैचों में पाकिस्तान को जीत दिलाई।

2021 से अब तक पाकिस्तान की घर के बाहर टेस्ट जीत

जिम्बाब्वे, 2021 (बाबर आजम)

जिम्बाब्वे, 2021 (बाबर आजम)

वेस्टइंडीज, 2021 (बाबर आजम)

बांग्लादेश, 2021 (बाबर आजम)

बांग्लादेश, 2021 (बाबर आजम)

श्रीलंका, 2022 (बाबर आजम)

श्रीलंका, 2023 (बाबर आजम)

श्रीलंका, 2023 (बाबर आजम)

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
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