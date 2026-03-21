सर्जरी पूरी होने के बाद अनाया बांगर ने पिता के लिए जो लिखा वह दिल जीत लेगा, कहा- वक्त लगा लेकिन...
अनाया की हाल ही में थाईलैंड में जेंडर अफर्मिंग सर्जरी हुई। वह अभी रिकवरी फेज से गुजर रही हैं। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने पिता के साथ अस्पताल की एक तस्वीर साझा की है और इमोशनल कैप्शन लिखा है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी ने पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना ली है। उनका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ लेकिन उन्होंने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से लड़की बनने का रास्ता चुना और अब आर्यन से अनाया के रूप में जानी जाती हैं। अनाया की हाल ही में थाईलैंड में जेंडर अफर्मिंग सर्जरी हुई। वह अभी रिकवरी फेज से गुजर रही हैं। इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने पिता के साथ अस्पताल की एक तस्वीर साझा की है और इमोशनल कैप्शन लिखा है। अनाया बांगर का यह कैप्शन आपका दिल जीत लेगा। उन्होंने अपने पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है।
अनाया ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट शब्दों में लिखा की शुरुआत में उनके पिता को उन्हें इस रूप में स्वीकार करने में परेशानी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को समझा और फिर पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि इस सफर के दौरान दिमाग में कई सवाल आए, कई उलझनें रहीं और सीखने के पल भी आए। उन्होंने अपने पिता के साथ रहने को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना और कहा कि पिता का ऐसे समय में साथ रहना ही मेरे लिए सबकुछ था।
अनाया ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, “यह सफर आसान नहीं था। ना सिर्फ मेरे लिए, बल्कि मेरे परिवार के लिए भी। मुझे समझना, स्वीकार करना और मेरा साथ देना समय लेने वाला था। यह सब पल भर में नहीं हुआ। हम सभी के लिए उलझन, सवाल और सीखने के पल आए। लेकिन आज, यहां खड़े होकर, मैं कृतज्ञता से भरी हूं।”
उन्होंने पिता का आभार जताते हुए कहा कि “मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक में मेरे पिता का मेरे साथ होना मेरे लिए सब कुछ है। उनका समर्थन रातोंरात नहीं मिला, लेकिन जब मिला, तो वह सच्चा, बिना शर्त और मजबूत था।” उन्होंने आगे लिखा कि "यह सर्जरी मेरे लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन उनके साथ होने से यह संभव लगा।" अनाया ने लिखा "विकास में समय लगता है। प्यार में समय लगता है। लेकिन जब यह मिलता है, तो यह सब कुछ के लायक होता है। आभारी। हमेशा।"
अनाया बांगर के इस सफर पर सोशल मीडिया पोस्ट के नीच कमेंट बॉक्स में लोग बधाई दे रहे हैं। लोग उनकी इस जर्नी से काफी खुश हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। अनाया को अपनी सर्जरी के दौरान कई तरह की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन वे नहीं घबराईं और साहस के साथ इस सर्जरी को पूरा किया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।