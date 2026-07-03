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विश्व कप हारने का गम विंबलडन में भुला रहीं भारतीय क्रिकेटर, कहा- सचिन, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री सर के साथ…

Vimlesh Kumar Bhurtiya लंदन, 03 जुलाई (वार्ता)
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 महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारत के बाहर होने के बाद दीप्ति शर्मा बिवंलडन देख रही हैं और वहां टेनिस के मैचों को देखकर हार का गम भुला रही हैं। उन्होंने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदलुकर और रवि शास्त्री के साथ बैठकर विबंलडन का मैच देखने की इच्छा जाहिर की है।

विश्व कप हारने का गम विंबलडन में भुला रहीं भारतीय क्रिकेटर, कहा- सचिन, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री सर के साथ…

जैसे-जैसे विंबलडन 2026 का रोमांच बढ़ रहा है, भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पहली बार इस चैंपियनशिप में शामिल होकर अपनी 'बकेट लिस्ट' की एक पुरानी इच्छा पूरी की। जियो स्टार से बात करते हुए, दीप्ति शर्मा ने अपने अनुभव, नोवाक जोकोविच के प्रति अपनी पसंद, दबाव में जोकोविच और एमएस धोनी के बीच समानताएं और उन टेनिस दिग्गजों के बारे में बात की जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया।

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पहली बार विंबलडन देखने का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, “मेरा सपना था कि एक दिन मैं विंबलडन मैच देखने आऊं और आखिरकार यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप ऐसी शानदार जगह पर मैच देखने जाते हैं, और जिसे आपने हमेशा टीवी पर देखा हो लेकिन आज पहली बार लाइव देख रहे हों, तो यह अद्भुत लगता है। माहौल, भीड़, ऊर्जा - सब कुछ अलग है। मुझे विंबलडन में टेनिस देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है।” उस टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछने पर,जिसे वह सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, उन्होंने कहा, "मेरे पसंदीदा खिलाड़ी जोकोविच हैं। मैं उनके खेल को बहुत बारीकी से फॉलो करती हूं। कोर्ट पर जिस तरह से वे लड़ते हैं, उनकी मानसिक मज़बूती और कभी हार न मानने वाला रवैया - मुझे ये सब बहुत पसंद है। उन्हें खेलते हुए देखना हमेशा प्रेरणादायक होता है।"

इस बारे में कि कैसे एमएस धोनी, जोकोविच की तरह ही, शांति से दबाव का सामना करते हैं, दीप्ति ने कहा, "जब आप जोकोविच की बात करते हैं, तो हर कोई उनकी मानसिक मज़बूती की बात करता है। वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी हार नहीं मानते, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। क्रिकेट में, मुझे लगता है कि एमएस धोनी सर भी काफी हद तक ऐसे ही हैं। वे बहुत शांत और संयमित रहने के लिए जाने जाते हैं। जब भी दबाव वाली स्थितियां आती हैं, तो वे उन्हें बहुत अच्छे से संभालते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि वे किसी मुश्किल स्थिति में हैं। वे बहुत आसानी से दबाव का सामना करते हैं। जोकोविच और धोनी दोनों में ही सबसे अहम मौकों पर शांत और मज़बूत बने रहने का वह खास गुण है। उन्हें देखकर हम सीखते हैं कि कैसे शांत रहें और मुश्किल हालात से बाहर निकलने का रास्ता खोजें।"

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सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री के साथ मैच देखने की जताई इच्छा

उन टेनिस दिग्गजों के बारे में पूछने पर जिन्हें वह सालों से फॉलो करती आ रही हैं, दीप्ति ने कहा, “मैं फेडरर और नडाल जैसे महान खिलाड़ियों को देखते हुए बड़ी हुई हूँ। मैंने लंबे समय तक उनके मैच ध्यान से देखे हैं। लेकिन हाल ही में, जोकोविच मेरे पसंदीदा बन गए हैं। अब मैं किसी और के मुकाबले उनके मैच ज़्यादा देखती हूँ।” इस बारे में कि वह किसके साथ विंबलडन देखना चाहेंगी, उन्होंने कहा, “मैं अपने साथ तीन लोगों को ले जाना चाहूँगी - सचिन तेंदुलकर सर, रवि शास्त्री सर और सुनील गावस्कर सर। वे सभी अपने-अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, और मुझे लगता है कि उनके साथ टेनिस देखना एक शानदार अनुभव होगा। उन्हें खेलों के बारे में बहुत जानकारी है, और मैच देखते समय उनके विचार और विश्लेषण सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा।”

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Deepti Sharma
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