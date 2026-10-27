हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने की भारतीय गेंदबाजों की तारीफ, सैंटनर बोले- हमारे लिए मुश्किल...
भारत बनाम न्यूजीलैंड मंगलवार को खेले गए तीसरे टी-20I मैच में जिस तरह पारी के कुछ आखिरी ओवरों में नीतीश रेड्डी, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की, उसको देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान खुद को तीरीफ करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने क्या कुछ कहा पूरा पढ़िए।
भारत से तीसरा मुकाबला बुरी तरह हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों की भी तारीफ की है। जिस तरह पारी के आखिरी कुछ ओवरों में नीतीश रेड्डी, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की, उसको देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान खुद को तीरीफ करने से नहीं रोक पाए। मंगलवार को वेलिंगटन में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198/3 रन बनाए जिसे भारत ने 13.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। पांच मैचों की सीरीज में यह भारत की लगातार तीसरी जीत है। टीम इंडिया ने इस सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है। मुकाबले में हारने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारत के बल्लेबाजों की भी तारीफ की है। इस हार को उन्होंने काफी मुश्किल माना है।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मिचेल सैंटनर ने कहा- "यह हमारे लिए काफी मुश्किल हार रही। जब वे (वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा) रन बना रहे थे तो उन्हें रोकना काफी मुश्किल था। हमने यह पहले भी देखा है, हमने इसे IPL में देखा है और आज रात न्यूजीलैंड में भी देखा।" न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के प्रदर्शन और कुल दिए गए लक्ष्य पर बोलते हुए कीवी कप्तान ने कहा- “इस मैच में हम टॉस हार गए थे। बॉलिंग में हमने जल्दबाजी की। मुझे लगता है कि जिस तरह से डेरिल और बेवॉन जैकब्स ने मिलकर साझेदारी की, हम 200 तक पहुंच गए। ऐसी पिच पर यह एक अच्छा स्कोर था।” सैंटनर ने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा- "उन्होंने आखिरी कुछ ओवर बहुत अच्छी बॉलिंग की,अच्छी यॉर्कर डालीं और हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी।" उन्होंने आगे कहा- "काफी खुश हूं। हम जानते थे कि यह एक अच्छा विकेट था। जाहिर है जब ओस आती है, तो उसे रोकना काफी मुश्किल होता है और पावरप्ले इस गेम का बहुत बड़ा हिस्सा है। भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया कि पावरप्ले में कैसे बैटिंग करनी है।"
न्यूजीलैंड के लिए क्या पॉजिटिव रहे?
न्यूजीलैंड की बैटिंग से मिली अच्छी बातों पर और टॉप 5-6 में कई खिलाड़ियों द्वारा रन बनाने पर बात करते हुए कप्तान ने कहा- “हमने ऐसे खिलाड़ियों को देखा है जो काफी डीप बैटिंग करते हैं, जैसे 80s तक पहुंचना। ग्लेन फिलिप्स ने पिछले मैच में ऐसी पारी खेली थी और आज डेरिल ने रन बनाए। हमारी बैटिंग थोड़ी अच्छी चल रही है, अलग-अलग खिलाड़ी आगे आ रहे है, यह टीम के लिए हमेशा बहुत अच्छा होता है।” उन्होंने कहा- "खिलाड़ियों में हार के बावजूद आत्मविश्वास है, जो अच्छा है।" भारत की आक्रामक बल्लेबाजी के खिलाफ गेंदबाजी रणनीत पर पर बोलते हुए कप्तान ने कहा- "मैंने पहली पारी में अक्षर को देखा। वहां बहुत कुछ नहीं था और तेज गेंदबाजों के सामने तेजी से रन नहीं बन रहे थे। मुझे लगता है कि एक बार जब बल्लेबाज रन बनाने लगते हैं तो मैच की लय बदल जाती है। हमें ब्रेसवेल को दो लेफ्ट-हैंडर्स के साथ शुरू करने के लिए आजमाना पड़ा। उन्होंने स्पिन का वह ओवर बहुत अच्छा खेला। मुझे लगता है कि वहां से हमने बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हमने यह पहले भी देखा है। उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। अब हम ईडन पार्क जा रहे हैं, हमें भारतीय बल्लेबाजों को रोकने के तरीके खोजने होंगे।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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