After CSK statement on Dewald Brevis controversy R Ashwin clarified said it is no one's fault डेवाल्ड ब्रेविस कॉन्ट्रोवर्सी पर CSK के बयान के बाद आर अश्विन ने दी सफाई, बोले- किसी की कोई गलती…, Cricket Hindi News - Hindustan
रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2025 के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा डेवाल्ड ब्रेविस की खरीद पर खुलकर बात की है। 38 वर्षीय अश्विन ने कहा कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, और चोट के कारण खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट लीग में एक आम बात रही है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 10:15 AM
पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2025 के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा डेवाल्ड ब्रेविस की खरीद पर खुलकर बात की है। 38 वर्षीय अश्विन ने कहा कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, और चोट के कारण खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट लीग में एक आम बात रही है। उन्होंने आगे कहा कि हर टीम चोट के कारण रिप्लेसमेंट नियम में मौजूद लचीलेपन का फायदा उठा रही है। बता दें, अश्विन ने पहले कहा था कि ब्रेविस को खरीदने के लिए सीएसके ने अंडर द टेबल भी कुछ पैसे दिए थे, जिस पर सीएसके ने सफाई दी। शनिवार, 16 अगस्त को, सीएसके ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि फ्रैंचाइजी ने ब्रेविस को निष्पक्ष रूप से खरीदा है।

अब अश्विन को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा “हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें सच्ची कहानियों पर भी स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ऐसे में, यह थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूंगा। यहां किसी की कोई गलती नहीं है। इस मामले पर स्पष्टीकरण इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत से लोगों को संदेह है। मुद्दा यह है कि खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है, फ्रैंचाइजी की कोई गलती नहीं है, और शायद गवर्निंग बॉडी की भी कोई गलती नहीं है। हम सभी को यह समझना होगा कि अगर किसी फ्रैंचाइजी को किसी खिलाड़ी की जरूरत होती है, तो फ्रैंचाइजी उस खिलाड़ी या खिलाड़ी के एजेंट से बात करती है और बीसीसीआई से कहती है, 'देखिए, हमारा फलां खिलाड़ी चोटिल है, हमें एक और खिलाड़ी चाहिए।' मामला यहीं खत्म हो जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, “आईपीएल या जिन्हें मंजूरी देनी होती है, वे मंजूरी दे देते हैं और खिलाड़ी आकर खेलता है। अगर यहां कोई गलती होती, तो वह खिलाड़ी फ्रैंचाइजी में नहीं खेलता। यह ब्रेविस के बारे में नहीं है; आमतौर पर ऐसा ही होता है। एक और बात है जो मैं समझाना चाहता हूं। वीडियो में मेरा इरादा यह बताना था कि ब्रेविस कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हमें यह समझना होगा कि आईपीएल में खेलने वाले हर खिलाड़ी का एक त्रि-भागीय अनुबंध होता है: खिलाड़ी, फ्रैंचाइज़ी और आईपीएल का एक बाध्यकारी अनुबंध होता है।”

अंत में उन्होंने कहा, "तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इसे मंजूरी नहीं मिलेगी। इसीलिए, शायद, उस ट्वीट में जो कहा गया था कि फलां क्लॉज है, वह पूरी तरह से सही है। आईपीएल में चोट के कारण रिप्लेसमेंट में जो लचीलापन है, उसका हर कोई फायदा उठा रहा है। सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने ही रिप्लेसमेंट नहीं चुना है; कई और टीमें भी हैं। आरसीबी ने पहले क्रिस गेल को लिया था, और वह सुपरस्टार बन गए। चोट के कारण रिप्लेसमेंट आईपीएल का एक आम पहलू है, और उसमें भी, नियमों में जो लचीलापन है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक सीमा के भीतर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बात है।"