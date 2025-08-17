डेवाल्ड ब्रेविस कॉन्ट्रोवर्सी पर CSK के बयान के बाद आर अश्विन ने दी सफाई, बोले- किसी की कोई गलती…

रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2025 के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा डेवाल्ड ब्रेविस की खरीद पर खुलकर बात की है। 38 वर्षीय अश्विन ने कहा कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, और चोट के कारण खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट लीग में एक आम बात रही है।

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2025 के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा डेवाल्ड ब्रेविस की खरीद पर खुलकर बात की है। 38 वर्षीय अश्विन ने कहा कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, और चोट के कारण खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट लीग में एक आम बात रही है। उन्होंने आगे कहा कि हर टीम चोट के कारण रिप्लेसमेंट नियम में मौजूद लचीलेपन का फायदा उठा रही है। बता दें, अश्विन ने पहले कहा था कि ब्रेविस को खरीदने के लिए सीएसके ने अंडर द टेबल भी कुछ पैसे दिए थे, जिस पर सीएसके ने सफाई दी। शनिवार, 16 अगस्त को, सीएसके ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि फ्रैंचाइजी ने ब्रेविस को निष्पक्ष रूप से खरीदा है।

अब अश्विन को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा “हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें सच्ची कहानियों पर भी स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ऐसे में, यह थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूंगा। यहां किसी की कोई गलती नहीं है। इस मामले पर स्पष्टीकरण इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत से लोगों को संदेह है। मुद्दा यह है कि खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है, फ्रैंचाइजी की कोई गलती नहीं है, और शायद गवर्निंग बॉडी की भी कोई गलती नहीं है। हम सभी को यह समझना होगा कि अगर किसी फ्रैंचाइजी को किसी खिलाड़ी की जरूरत होती है, तो फ्रैंचाइजी उस खिलाड़ी या खिलाड़ी के एजेंट से बात करती है और बीसीसीआई से कहती है, 'देखिए, हमारा फलां खिलाड़ी चोटिल है, हमें एक और खिलाड़ी चाहिए।' मामला यहीं खत्म हो जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, “आईपीएल या जिन्हें मंजूरी देनी होती है, वे मंजूरी दे देते हैं और खिलाड़ी आकर खेलता है। अगर यहां कोई गलती होती, तो वह खिलाड़ी फ्रैंचाइजी में नहीं खेलता। यह ब्रेविस के बारे में नहीं है; आमतौर पर ऐसा ही होता है। एक और बात है जो मैं समझाना चाहता हूं। वीडियो में मेरा इरादा यह बताना था कि ब्रेविस कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हमें यह समझना होगा कि आईपीएल में खेलने वाले हर खिलाड़ी का एक त्रि-भागीय अनुबंध होता है: खिलाड़ी, फ्रैंचाइज़ी और आईपीएल का एक बाध्यकारी अनुबंध होता है।”