Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़After being retired out vs dc Harleen Deol gave a fitting reply today by smashing a blistering half-century
कल हुई थीं रिटायर आउट, आज तूफानी अर्धशतक जड़कर हरलीन ने दिया मुंहतोड़ जवाब

कल हुई थीं रिटायर आउट, आज तूफानी अर्धशतक जड़कर हरलीन ने दिया मुंहतोड़ जवाब

संक्षेप:

बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हरलीन देओल अर्धशतक के करीब थीं तभी उन्हें धीमी बल्लेबाजी के कारण मैदान से वापस बुला लिया गया था, जिससे उनका चेहरा उतरा हुआ था। लेकिन आज अपनी मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी से हरलीन देओल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।

Jan 15, 2026 11:32 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में यूपी वॉरियर्स की स्टार बल्लेबाज हरलीन देओल ने पिछले 24 घंटों में भावनाओं के एक बड़े उतार-चढ़ाव का सामना किया है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कल खेले गए मैच में जब हरलीन 36 गेंदों में 47 रन बनाकर अपने अर्धशतक के बेहद करीब थीं, तब उन्हें 'रिटायर्ड आउट' कर मैदान से बाहर बुला लिया गया था। कप्तान मेग लैनिंग का यह फैसला रणनीतिक था ताकि क्लो ट्रायोन जैसी बड़ी हिटर क्रीज पर आ सकें, लेकिन इस फैसले से हरलीन का चेहरा उतरा हुआ और दिल टूटा हुआ दिखा। यूपी के टीम मैनेजमेंट को लगा था कि हरलीन की जगह आने वाली खिलाड़ी तेज गति से रन बना सकेंगी, लेकिन वह प्लानिंग बुरी तरह विफल रही और यूपी को अंतिम गेंद पर हार झेलनी पड़ी थी।

लेकिन आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में हरलीन ने अपनी पिछली निराशा को ताकत में बदलते हुए बल्ले से करारा जवाब दिया। 162 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने मात्र 39 गेंदों में नाबाद 64 रनों की आतिशी पारी खेलकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। उनकी इस पारी में 12 दर्शनीय चौके शामिल थे और उन्होंने 164.10 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने फोबे लिचफील्ड (25 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की और फिर क्लो ट्रायोन (नाबाद 27) के साथ 44 रनों की अटूट साझेदारी की, जिससे यह साबित हो गया कि वे न केवल पारी को संभाल सकती हैं बल्कि आक्रामक होकर मैच फिनिश भी कर सकती हैं।

हरलीन देओल के इस प्रदर्शन ने टीम प्रबंधन के उन फैसलों को पीछे छोड़ दिया है जिनकी कल काफी आलोचना हुई थी। कल जहां उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाकर उन्हें अर्धशतक से पहले ही 'जबरदस्ती' मैदान से बाहर किया गया था, वहीं आज उनके नाबाद अर्धशतक ने यूपी वॉरियर्स को टूर्नामेंट की पहली जीत का स्वाद चखाया। यूपी ने मुंबई को 7 विकेट से शिकस्त दी और मैच 18.1 ओवर में ही खत्म कर दिया। आज के शानदार प्रदर्शन के बाद यह स्पष्ट है कि हरलीन दबाव में टीम के लिए टिककर खेलना और मैच जिताऊ पारियां बुनना बखूबी जानती हैं। इस जीत ने न केवल यूपी का खाता खोला है बल्कि हरलीन के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

Cricket News WPL 2026
