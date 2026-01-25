Cricket Logo
मेरी स्टार वैल्यू से जनता का ध्यान भटकाना चाहता है BCB, शाकिब अल हसन का बड़ा बयान

संक्षेप:

लंबे समय से देश से बाहर रह रहे बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि बोर्ड उन्हें वापस लाने के लिए वास्तव में गंभीर है या फिर यह उनकी स्टार वैल्यू का इस्तेमाल करके जनता का ध्यान भटकाने की कोई छिपी हुई रणनीति है।

Jan 25, 2026 05:45 pm IST
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक का सामना कर रहा है। आईसीसी द्वारा आगामी टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के फैसले ने बोर्ड की साख पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बड़ी विफलता और जनता के आक्रोश से ध्यान भटकाने के लिए बोर्ड ने एक बार फिर 'शाकिब कार्ड' का सहारा लिया है। बोर्ड की ओर से अब बार-बार यह बयान दिया जा रहा है कि वे शाकिब अल हसन को राष्ट्रीय टीम में वापस देखना चाहते हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल हेडलाइंस मैनेजमेंट और अपनी जवाबदेही से बचने के लिए उठाया गया एक नपा-तुला कदम है।

हाल ही में शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लगभग आठ घंटे तक चली लंबी बोर्ड बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस 40 मिनट की बातचीत में बोर्ड के मीडिया कमेटी के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने शाकिब की वापसी की बात तो छेड़ी, लेकिन इसमें स्पष्टता और तालमेल की भारी कमी दिखी। बोर्ड का कहना है कि उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यदि शाकिब फिटनेस और चयन मानकों को पूरा करते हैं, तो भविष्य में उनके नाम पर विचार किया जाएगा। हालांकि, उनकी वापसी का असली पेंच कानूनी और राजनीतिक है, क्योंकि अपदस्थ अवामी लीग सरकार से उनके जुड़ाव के कारण वर्तमान प्रशासन ने अब तक उन्हें देश लौटने की अनुमति नहीं दी है।

दूसरी ओर, खुद शाकिब अल हसन बोर्ड की इस अचानक बढ़ी दिलचस्पी को लेकर काफी संशय में नजर आ रहे हैं। शाकिब ने 'क्रिकबज' से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि बोर्ड उन्हें वापस लाने के लिए वास्तव में गंभीर है या फिर यह उनकी स्टार वैल्यू का इस्तेमाल करके जनता का ध्यान भटकाने की कोई छिपी हुई रणनीति है। उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक 'स्टंट' की संभावना करार देते हुए कहा कि बोर्ड की मंशा उन्हें संदिग्ध लगती है। यह पहली बार नहीं है जब बीसीबी ने शाकिब के नाम का इस्तेमाल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए किया है। पूर्व अध्यक्ष नजमुल हुसैन भी अक्सर सार्वजनिक रूप से उनकी चर्चा करके मीडिया को शांत करने का प्रयास करते थे।

इस पूरे विवाद के पीछे गहरी राजनीतिक परतें भी मौजूद हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, जिससे शाकिब की वापसी की राह आसान हो सकती है। बोर्ड संभवतः इसी इंतजार में है ताकि भविष्य में वह इसका श्रेय ले सके कि उन्होंने शाकिब की वापसी के प्रयास बहुत पहले ही शुरू कर दिए थे। फिलहाल, बोर्ड ने टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के आईसीसी के फैसले के खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या मध्यस्थता में जाने से साफ इनकार कर दिया है।

बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड कप खेलने का सपना अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और बोर्ड के पास अपनी इस विफलता को छिपाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीसीबी केवल पुराने पत्तों को फिर से फेंट रहा है ताकि एक विफलता के दाग को दूसरी चर्चा से मिटाया जा सके। शाकिब के नाम का सहारा लेकर जनता का ध्यान भटकाना शायद बोर्ड के लिए अंतिम विकल्प बचा है, लेकिन इससे उनकी खोई हुई साख वापस आना मुश्किल लगता है।

