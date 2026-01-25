Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़After Bangladesh Snub from t20 world cup BCB director Ishtiaque Sadeque stepped down Know Reason
T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश में मचा बवाल, BCB डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश में मचा बवाल, BCB डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

संक्षेप:

बांग्लादेश को आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। इस फैसले के कुछ घंटे के बाद BCB डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अपने इस फैसले को निजी बताया है।

Jan 25, 2026 05:41 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को अधिकारिक तौर पर बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट को एक और मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा है। आईसीसी के इस कड़े फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक सीनियर अधिकारी ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया। BCB के डायरेक्टर और गेम डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक सादिक ने ICC द्वारा स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह लेने की पुष्टि करने के कुछ घंटों बाद अपना पद छोड़ने का फैसला किया। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे उन्होंने निजी कारण बताया। बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव के चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आगामी टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत में खेलने के लिए तैयार नहीं था। आईसीसी के लाख समझाने पर भी बांग्लादेश जिद्द पर अड़ा रहा। नतीजा यह रहा कि आईसीसी ने उन्हें टूर्नामेंट से ही बाहर का रास्ता दिखाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सादिक ने अपने इस्तीफे की वजह पर्सनल और पारिवारिक कारण बताए। उन्होंने कहा कि वह अब उस रोल को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें पूरी कमिटमेंट की जरूरत होती है। उनका जाना ऐसे नाजुक समय में हुआ है, जब वर्ल्ड कप विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट पहले से ही भारी आलोचना झेल रहा है।

इश्तियाक सादिक ने क्रिकबज से कहा, “यह सच है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा मानना ​​है कि मैं अपने परिवार और पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से गेम डेवलपमेंट जैसे इतने बड़े समुदाय के लिए जरूरी समय नहीं दे पा रहा हूं, जहां मैं अभी काम कर रहा हूं। मैं गेम डेवलपमेंट को तेज करने के लिए जरूरी कोशिश नहीं कर पा रहा हूं। इसी वजह से मुझे पर्सनली अफसोस है कि मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मैं यहां से इस्तीफा दे रहा हूं।”

सादिक ने इस बात से इनकार किया कि उनके फैसले का अंदरूनी झगड़ों या ICC मुद्दे से कोई लेना-देना है। उन्होंने कहा, "यह दावा कि मैं किसी गलतफहमी, इस बोर्ड में किसी के साथ रिश्तों में दिक्कत, या किसी दुख या शिकायत की वजह से जा रहा हूं, पूरी तरह गलत है। जो भी मेरे साथ थे, उन्होंने अपने-अपने तरीके से पूरी कोशिश की।"

बता दें, आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को जगह दी है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Bangladesh Cricket Team ICC T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |