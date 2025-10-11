तीसरी बार भारतीय टीम ने किया ये कारनामा, वेस्टइडीज के खिलाफ 64 साल बाद हुआ ऐसा

भारतीय टीम टेस्ट में दूसरी ऐसी टीम बन गई है, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में शुरुआती पांच विकेट द्वारा 50 से अधिक की साझेदारी की हो। भारत ने तीसरी बार टेस्ट में ये कारनामा किया है।

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट मैच में 400 से अधिक रन बनाए। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पांच विकेट पर 518 रन पर समाप्त घोषित की। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली। वहीं भारतीय टीम ने 64 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत द्वारा 6 दशक के बाद शुरुआती 5 विकेट के बीच 50 से अधिक की पार्टनरशिप हुई। इससे पहले भारत ने यह उपलब्धि 1993 में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ और 2023 में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की थी।

दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ 1960 में पिछली बार ये हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने गाबा में टाई टेस्ट में ये किया था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम ने दमदार शुरुआत की है और यशस्वी जायसवाल के दमदार 175 रनों की बदौलत 500 का स्कोर पार करने में सफल रही।

भारत ने अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर समाप्त घोषित की। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 140 रन बनाए हैं और वह भारत से अभी 378 रन पीछे है। भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट मैच पारी और 140 रन से जीता था और अगर यहां उसे फॉलोऑन देने का मौका मिलता है तो वह इससे नहीं हिचकिचाएगा। गिल पारी समाप्ति की घोषणा करके पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह जल्द से जल्द मैच समाप्त करना चाहते हैं।

भारत की पारी के आकर्षण यशस्वी जायसवाल (258 गेंदों पर 175 रन) और कप्तान शुभमन गिल (196 गेंदों पर नाबाद 129 रन) के शतक रहे। इन दोनों के अलावा साई सुदर्शन (87) ने अर्धशतक बनाया। वेस्टइंडीज की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन (98 रन देकर तीन विकेट) सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही तथा उसने जल्द ही अपना पहला विकेट गंवा दिया।

सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल (10) जडेजा की गेंद पर लगाए गए अपने ज़ोरदार स्वीप शॉट के साई सुदर्शन के हाथों में चिपक जाने से पवेलियन लौटे। सुदर्शन ने खुद को बचाने की कोशिश की। गेंद उनके दाहिने हाथ पर लगी और वहीं पर ठहर गई जिससे बल्लेबाज भी हैरान रह गया।

वेस्टइंडीज ने तीसरे सत्र में कुछ समय के लिए अच्छा संघर्ष किया लेकिन इसके बाद उसने जल्द ही तीन विकेट खो दिए। जडेजा ने तेगनारायण चंद्रपाल (34) को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर एलिस अथांजे (41) के साथ उनकी दूसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी को तोड़ा।