WPL में 40 मैचों के बाद किसी टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, गुजरात की कप्तान एश्ले गार्डनर ने लिया यह साहसिक फैसला
वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले जा रहे डब्ल्यूपीएल 2026 के 19वें मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पिछले 40 डब्ल्यूपीएल मैचों में यह पहली बार है जब किसी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के बजाय बल्लेबाजी चुनी हो। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए "करो या मरो" जैसा है, क्योंकि इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे एलिमिनेटर के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। वडोदरा की पिच नंबर 4, जो काली मिट्टी से बनी है, अपनी धीमी गति और कम उछाल के लिए जानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस पिच पर 174 से 178 रनों का लक्ष्य एक विजयी स्कोर साबित हो सकता है।
गुजरात जायंट्स की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और टीम को कप्तान बेथ मूनी के रूप में पहला झटका जल्द ही लग गया। मूनी मात्र 5 रन बनाकर शबनम इस्माइल की गेंद पर सजीवन सजना को कैच थमा बैठीं। हालांकि, इसके बाद सोफी डिवाइन और अनुष्का शर्मा ने पारी को बखूबी संभाला और दूसरे विकेट के लिए अब तक 37 गेंदों में 40 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर ली है। अनुष्का शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान काफी सूझ-बूझ दिखाई और एक सफल डीआरएस (DRS) लेकर खुद को एलबीडब्ल्यू (LBW) होने से बचाया। 8.3 ओवर की समाप्ति तक गुजरात जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन है, जहां सोफी 23* और अनुष्का 26* रन बनाकर क्रीज पर डटी हुई हैं।
मुंबई इंडियंस की ओर से शबनम इस्माइल ने अब तक सबसे प्रभावी गेंदबाजी की है, जिन्होंने 2.3 ओवर में केवल 10 रन देकर एक सफलता प्राप्त की है। मैच के मध्य ओवरों में अमेलिया केर और सोफी डिवाइन के बीच का मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि केर ने टी20 में तीन बार डिवाइन को आउट किया है। स्ट्रेटेजिक टाइमआउट के बाद मुंबई की नजरें इस साझेदारी को तोड़ने पर टिकी हैं। इस धीमी पिच पर बल्लेबाजों को आड़े शॉट खेलने के बजाय सामने की ओर खेलना अधिक सुरक्षित लग रहा है।
• टॉस: गुजरात जायंट्स ने बल्लेबाजी चुनी।
• स्कोर: 61/1 (8.3 ओवर)
• महत्व: विजेता टीम सीधे एलिमिनेटर में प्रवेश करेगी