टेस्ट क्रिकेट में 100 साल बाद दिखी हैरतअंगेज प्लेइंग XI, साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया मैच में 19 प्लेयर ऐसे
SA vs AUS Gqeberha Test: ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में गेंदबाजी चुनी। इस मैच में 19 ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं, जिनकी उम्र 30 या उससे अधिक है।
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने रविवार को टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बैटिंग का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया। ऑस्ट्रेलिया ने स्पिनर नाथन लियोन की जगह पेसर स्कॉट बोलैंड को शामिल किया। मेजबान साउथ अफ्रीका ने तीन बदलाव किए। बल्लेबाज मार्कस एकरमैन को डेब्यू का मौका मिला। तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की वापसी हुई। बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके को एक साल से अधिक समय बाद टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला।
टेस्ट में 100 साल बाद दिखी हैरतअंगेज प्लेइंग XI
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की गकेबरहा टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन हैरतअंगेज है। दरअसल, इस मैच में कुल 19 प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं, जिनकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा है। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 सालों के बाद एक मैच में 19 खिलाड़ी 30 प्लस उम्र के खेल रहे हैं। गकेबरहा टेस्ट से पहले 1926 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों में ऐसा हुआ था। 1921 में भी ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच में 19 खिलाड़ी 30 प्लस उम्र के थे। पुरुषों के एक टेस्ट में 30 या उससे अधिक उम्र के खिलाड़ियों की सर्वाधिक संख्या वाला मैच 1926 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। तब नॉटिंघम में कुल 20 खिलाड़ी ऐसे उतरे थे।
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI कोई भी 30 से कम नहीं
गकेबरहा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में कोई भी प्लेयर 30 साल से उम्र का नहीं है। मैट रेनशॉ जहां 30 के हैं तो वहीं स्टीव स्मिथ और स्कॉट बोलैंड 37 साल के हैं। कप्तान कमिंस 33 साल के हैं। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन में तीन खिलाड़ियों - मैथ्यू ब्रीट्जके, मार्को यानसन और वियान मुल्डर की उम्र 30 साल से कम है। कप्तान टेम्बा बावुमा 36 जबकि साइमन हार्मर 37 साल के हैं। गौरतलब है कि साउथ अफ्रीका तीन मैचों की मौजूदा टेस्ट सीरीज में फिलहाल 0-1 से पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में आयोजित पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 214 रनों से शिकस्त दी थी।
पुरुषों के एक टेस्ट मैच में 30 या उससे अधिक उम्र के खिलाड़ियों की सर्वाधिक संख्या
20 खिलाड़ी - इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, नॉटिंघम, 1926
19 खिलाड़ी - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, सिडनी, 1921
19 खिलाड़ी - इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स, 1926
19 खिलाड़ी - इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, लीड्स, 1926
19 खिलाड़ी - इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, मैनचेस्टर, 1926
19 खिलाड़ी - साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, गकेबरहा, 2026
गकेबरहा टेस्ट खेलने वाले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की उम्र
32 - एडेन मार्करम
30 - मार्कस एकरमैन
32 - डेविड बेडिंघम
36 - टेम्बा बावुमा
27 - मैथ्यू ब्रीट्जके
30 - रयान रिकेल्टन
28 - वियान मुल्डर
26 - मार्को यानसन
37 - साइमन हार्मर
32 - एनरिक नॉर्खिया
31 - कगिसो रबाडा
गकेबरहा टेस्ट खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की उम्र
34 - निक मैडिनसन
32 - ट्रैविस हेड
32 - मार्नस लाबुशेन
37 - स्टीव स्मिथ
30 - मैट रेनशॉ
35 - एलेक्स कैरी
32 - ब्यू वेबस्टर
33 - पैट कमिंस
36 - मिचेल स्टार्क
37 - स्कॉट बोलैंड
35 - जोश हेजलवुड
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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