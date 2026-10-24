अफगानिस्तान ने जीती ट्राई सीरीज, राशिद खान-इब्राहिम जदरान ने मचाई तबाही
अफगानिस्तान ने फाइनल में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से रौंदकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे की टीम महज 169 के स्कोर पर सिमट गई, इस स्कोर को अफगानिस्तान ने 35वें ओवर में ही चेज कर लिया।
रहमत शाह की अगुवाई वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइनल में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से धूल चटाकर ट्राई सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। इस ट्राई सीरीज की तीसरी टीम बांग्लादेश की थी, जो फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई। जिम्बाब्वे ने खिताबी मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए निराशाजनक प्रदर्शन किया। पूरी टीम 44वें ओवर तक 169 के स्कोर पर सिमट गई। सिकंदर रजा ने एकतरफा लड़ाई लड़ी और 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 68 रनों की पारी खेली। उनके अलावा सिर्फ रयान बर्ल (31) ने 30 रन का आंकड़ा पार किया। राशिद खान ने इस ट्राई सीरीज में काफी अच्छी गेंदबाजी की, फाइनल में भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए। 170 रनों का यह आसान टारगेट अफगानिस्तान की टीम ने 35वें ओवर में इब्राहिम जदरान की फिफ्टी के दम पर आसानी से चेज कर लिया। जदरान को उनकी 70 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
अफगानिस्तान नहीं हारा ट्राई सीरीज का एक भी मैच
अफगानिस्तान इस ट्राई सीरीज में अजेय रहा। ग्रुप स्टेज में हुए दोनों मुकाबले में उन्होंने जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को धूल चटाई। वहीं फाइनल में उन्होंने जिम्बाब्वे को एकतरफा मुकाबले में हराते हुए ट्राई सीरीज पर कब्जा जमाया।
फाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। पहला विकेट उनका 22 के स्कोर पर गिरा, वहीं 26 रन पर उन्होंने 2 और विकेट खोए। लगातार इस विकेट के पतझड़ के बीच ब्रेंडन टेलर भी टीम को नहीं संभाल पाए। 55 के स्कोर तक वह भी पवेलियन लौट गए। रयान बर्ल ने सिकंदर रजा के साथ कुछ देर पारी को संभाला, मगर 115 के स्कोर तक जिम्बाब्वे की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। सिकंदर रजा एक छोर को संभाले हुए थे, मगर उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिल रहा था। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 43.3 ओवर में 169 के स्कोर पर सिमट गई।
इस स्कोर का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को इब्राहिम जदरान के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज (36) ने अच्छी शुरुआत दी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। सेदिकुल्लाह अटल (4) जरूर सस्ते में आउट हो गए, मगर कप्तान रहमत शाह ने आकर 43 रनों की पारी खेल टीम की जीत सुनिश्चित की। जदरान अंत तक नाबाद रहे।
राशिद खान बने प्लेयर ऑफ द सीरीज
राशिद खान का इस ट्राई सीरीज में दबदबा दिखा। वह 11 विकेट के साथ इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। फाइनल में उन्होंने 3 विकेट चटकाई। उन्हें इस दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया। उनके अलावा कोई अन्य गेंदबाज 10 विकेट तक नहीं ले पाया। दूसरे पायदान पर जिम्बाब्वे के ब्रैड इवांस रहे, जिन्होंने 3 मैचों में 7 विकेट चटकाए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें