अफगानिस्तान ने जीती ट्राई सीरीज, राशिद खान-इब्राहिम जदरान ने मचाई तबाही

अफगानिस्तान ने फाइनल में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से रौंदकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे की टीम महज 169 के स्कोर पर सिमट गई, इस स्कोर को अफगानिस्तान ने 35वें ओवर में ही चेज कर लिया।

रहमत शाह की अगुवाई वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइनल में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से धूल चटाकर ट्राई सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। इस ट्राई सीरीज की तीसरी टीम बांग्लादेश की थी, जो फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई। जिम्बाब्वे ने खिताबी मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए निराशाजनक प्रदर्शन किया। पूरी टीम 44वें ओवर तक 169 के स्कोर पर सिमट गई। सिकंदर रजा ने एकतरफा लड़ाई लड़ी और 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 68 रनों की पारी खेली। उनके अलावा सिर्फ रयान बर्ल (31) ने 30 रन का आंकड़ा पार किया। राशिद खान ने इस ट्राई सीरीज में काफी अच्छी गेंदबाजी की, फाइनल में भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए। 170 रनों का यह आसान टारगेट अफगानिस्तान की टीम ने 35वें ओवर में इब्राहिम जदरान की फिफ्टी के दम पर आसानी से चेज कर लिया। जदरान को उनकी 70 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

अफगानिस्तान नहीं हारा ट्राई सीरीज का एक भी मैच अफगानिस्तान इस ट्राई सीरीज में अजेय रहा। ग्रुप स्टेज में हुए दोनों मुकाबले में उन्होंने जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को धूल चटाई। वहीं फाइनल में उन्होंने जिम्बाब्वे को एकतरफा मुकाबले में हराते हुए ट्राई सीरीज पर कब्जा जमाया।

फाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। पहला विकेट उनका 22 के स्कोर पर गिरा, वहीं 26 रन पर उन्होंने 2 और विकेट खोए। लगातार इस विकेट के पतझड़ के बीच ब्रेंडन टेलर भी टीम को नहीं संभाल पाए। 55 के स्कोर तक वह भी पवेलियन लौट गए। रयान बर्ल ने सिकंदर रजा के साथ कुछ देर पारी को संभाला, मगर 115 के स्कोर तक जिम्बाब्वे की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। सिकंदर रजा एक छोर को संभाले हुए थे, मगर उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिल रहा था। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 43.3 ओवर में 169 के स्कोर पर सिमट गई।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को इब्राहिम जदरान के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज (36) ने अच्छी शुरुआत दी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। सेदिकुल्लाह अटल (4) जरूर सस्ते में आउट हो गए, मगर कप्तान रहमत शाह ने आकर 43 रनों की पारी खेल टीम की जीत सुनिश्चित की। जदरान अंत तक नाबाद रहे।