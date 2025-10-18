Cricket Logo
पाकिस्तान से ट्राई सीरीज नहीं खेलेगा अफगानिस्तान, वजह बेहद दुखदाई; अब PCB क्या करेगा?

पाकिस्तान से ट्राई सीरीज नहीं खेलेगा अफगानिस्तान, वजह बेहद दुखदाई; अब PCB क्या करेगा?

संक्षेप: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाली ट्राई सीरीज से हटने का फैसला किया है। अफगानिस्तान ने यह कदम पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद उठाया है। हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटर की मौत हो गई।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव जारी है। पाकिस्तान ने शनिवार तड़के संघर्ष विराम का उल्लंघन कर अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, जिसमें तीन क्रिकेटर कई लोग मारे गए। पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने बड़ा फैसला लिया है। अफगानिस्तान अगले महीने पाकिस्तान में आयोजित होने वाली टी20 ट्राई सीरीज में नहीं खेलेगा। यह सीरीज 17 नवंबर से रावलपिंडी में आयोजित होने थी, जिसमें साउथ अफ्रीका को भी खेलना था। अफगानिस्तान के हटने के बाद ट्राई सीरीज के रद्द होने की संभावना है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

एसीबी ने एक बयान में कहा, ''अफगनिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तान के कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदयविदारक घटना में उरगुन जिले के तीन खिलाडी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके पांच अन्य देशवासी शहीद हो गए जबकि सात अन्य घायल हो गए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन लौटने के बाद एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया।''

बोर्ड ने आगे कहा, ''एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करता है। इस दुखद घटना के प्रति कृतज्ञता और पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान के साथ आगामी टी20 ट्राई सीरीज से हटने का फैसला किया है। अल्लाह शहीदों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान दे, घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे, और उनके परिवारों को इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य, सद्गति और शक्ति प्रदान करे।''

वहीं, अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान और स्टार लेग स्पिनर राशिद खाने सोशल मीडिया पर लिखा, ''अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए।''

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
