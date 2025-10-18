पाकिस्तान से ट्राई सीरीज नहीं खेलेगा अफगानिस्तान, वजह बेहद दुखदाई; अब PCB क्या करेगा?

संक्षेप: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाली ट्राई सीरीज से हटने का फैसला किया है। अफगानिस्तान ने यह कदम पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद उठाया है। हमले में अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटर की मौत हो गई।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव जारी है। पाकिस्तान ने शनिवार तड़के संघर्ष विराम का उल्लंघन कर अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, जिसमें तीन क्रिकेटर कई लोग मारे गए। पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने बड़ा फैसला लिया है। अफगानिस्तान अगले महीने पाकिस्तान में आयोजित होने वाली टी20 ट्राई सीरीज में नहीं खेलेगा। यह सीरीज 17 नवंबर से रावलपिंडी में आयोजित होने थी, जिसमें साउथ अफ्रीका को भी खेलना था। अफगानिस्तान के हटने के बाद ट्राई सीरीज के रद्द होने की संभावना है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

एसीबी ने एक बयान में कहा, ''अफगनिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तान के कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदयविदारक घटना में उरगुन जिले के तीन खिलाडी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके पांच अन्य देशवासी शहीद हो गए जबकि सात अन्य घायल हो गए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन लौटने के बाद एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया।''

बोर्ड ने आगे कहा, ''एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करता है। इस दुखद घटना के प्रति कृतज्ञता और पीड़ितों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली पाकिस्तान के साथ आगामी टी20 ट्राई सीरीज से हटने का फैसला किया है। अल्लाह शहीदों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान दे, घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे, और उनके परिवारों को इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य, सद्गति और शक्ति प्रदान करे।''