अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज को कर दिया पोस्टपोन, वेस्टर्न एशिया में मचा हुआ है बवाल
अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका टी20 और वनडे सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि, अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज 13 मार्च से शुरू नहीं हो पाएगी।
वेस्टर्न एशिया में मचे बवाल की आंच अब सीनियर मेंस क्रिकेट पर भी आ गई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने वाली टीमों को घर वापसी में दिक्कत हुई। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जूनियर टीमों के बीच यूएई में सीरीज को मैच में रोक दिया गया। महिला टीम भी यूएई नहीं आ सकी। अब अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच इसी महीने खेली जाने वाली व्हाइट बॉल सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया है।
मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में इस समय हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में 13 मार्च से शारजाह में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज और इसके बाद दुबई में खेली जाने वाली इतने ही मैचों की वनडे सीरीज को अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तनाव बढ़ने से UAE आना-जाना बहुत मुश्किल हो गया है।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस सीरीज को लेकर जारी नहीं किया है, लेकिन ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पार्टियों के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि सीरीज आगे नहीं बढ़ सकती। दोनों टीमों ने टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। अफगानिस्तान की टीम सुपर 8 में जगह नहीं बना सकी थी, जबकि श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर पाई थी।
यूएई के ऊपर से तो फ्लाइट भी नहीं उड़ रही हैं। हालांकि, दुबई से कुछ फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं और लैंड कर रही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर भी धमाका हुआ था। इसके बाद वहा से आवागमन रोक दिया था। यही वजह है कि कई टीमें अभी भारत में फंसी हुई हैं, जो टी20 विश्व कप 2026 खेल रही थीं। हालांकि, जल्द ही उन्हें अलग-अलग रूट्स से आईसीसी स्वदेश भेजने का प्लान बना चुकी है।
अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज कैंसिल होने का मतलब है कि इब्राहिम जादरान कैप्टेंसी डेब्यू नहीं कर पाएंगे, जबकि श्रीलंका की टीम के नए हेड कोच गैरी कर्स्टन को अपने पहले असाइनमेंट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यह अकेला इंटरनेशनल असाइनमेंट नहीं है, जिसे पोस्टपोन किया गया है। इससे पहले UAE और ओमान ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के मैचों के लिए नेपाल नहीं जा पाए।
