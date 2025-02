Champions trophy 2025 AFG vs SA: साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रनों से धोया, रहमत शतक से चूके

20:55 PM: AFG vs SA Live- मोहम्मद नबी को मार्को यान्सेन ने अपना शिकार बना लिया है। फॉरवर्ड स्क्वॉयर लेग पर नबी का कैच रबाडा ने पकड़ा है।



20:46 PM: AFG vs SA Live- अफगान पारी के 28 ओवर पूरे। अब उसे जीत के निए 132 गेंदों में 199 रनों की जरूरत है।



20:36 PM: AFG vs SA Live- अफगानिस्तान को एक और झटका लगा है और इसके साथ ही उनकी टीम मुसीबत में फंस चुकी है। अजमतुल्लाह ओमरजई को रबाडा ने फंसा लिया है और उन्हें विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया।



20:21 PM: AFG vs SA Live- अफगानिस्तान की पारी का 21 ओवर पूरा हो चुका है। अफगान टीम ने चार विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। विकेट पर अजमत और रहमत की जोड़ी टिकी हुई है।



19:52 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अफगान कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए हैं। अफगान टीम के चार विकेट 50 रन पर गिर चुके हैं।



19:47 PM: AFG vs SA Live- अफगानिस्तान को तीसरा झटका रनआउट के रूप में लगा है। अटल यहां पर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। जानसेन का शानदार प्रयास।



19:29 PM: AFG vs SA Live- अफगानिस्तान की टीम ने दूसरा विकेट गंवा दिया है। कगीसो रबाडा की गेंद पर छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर इब्राहिम जादरान क्लीन बोल्ड हो गए।



18:59 PM: AFG vs SA Live- बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम को बड़ा झटका लगा है। रहमनुल्लाह गुरबाज को लुंगी एंगिडी ने फंसा लिया है। अफगानिस्तान का पहला विकेट 16 के कुल योग पर गिरा है।



18:43 PM: AFG vs SA Live- अफगानिस्तान की पारी शुरुआत हो चुकी है। रहमनुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जादरान 316 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं।



18:12 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मुल्डर ने आखिरी दो गेंदों पर चौका और छक्का मारकर शानदार अंदाज में पारी का समापन किया है। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने छह विकेट के नुकसान पर 315 रन बनाए हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान को 316 रनों का लक्ष्य मिला है।



18:05 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एडेन मारक्रम ने 33 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका 300 रनों के पार पहुंच चुका है।



18:04 PM: AFG vs SA Live- डेविड मिलर के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए मार्को यान्सेन भी आउट हो गए हैं। अजमत ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया।



18:00 PM: AFG vs SA Live- डेविड मिलर अब पवेलियन लौट गए हैं। फजलहक फारुकी की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। बाउंड्री पर रहमत शाह ने दौड़ते हुए शानदार ड्राइव लगाई और लाजवाब कैच पकड़ा।



17:50 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीकी पारी में 46 ओवरों का खेल पूरा हो चुका है। स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर 273 रन। मैदान पर मारक्रम और मिलर मौजूद हैं।



17:34 PM: AFG vs SA Live- फिफ्टी पूरी करने के बाद रासी वान डुसेन कैच आउट हो गए हैं। नूर अहमद की गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन प्वॉइंट पर खड़े अफगान कप्तान ने उनका कैच पकड़ लिया।



17:29 PM: AFG vs SA Live- 41 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका ने तीन विकेट खोकर 238 रन बना लिए हैं। क्रीज पर एडेन मारक्रम और रासी वान डुसेन मौजूद हैं।



17:11 PM: AFG vs SA Live- शतक बनाने के बाद रेयान रिकल्टन आउट हो गए हैं। राशिद खान की गेंद पर उन्होंने सामने शॉट लगाया था। राशिद ने गेंद उठाई और फुर्ती से विकेटकीपर के पास थ्रो किया। रिकल्टन तब तक काफी आगे जा चुके थे और समय रहते क्रीज में लौट नहीं पाए।



17:08 PM: AFG vs SA Live- रेयान रिकल्टन ने जोरदार शतक बनाया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में उन्होंने मोहम्मद नबी की गेंद पर शतक पूरा किया।



16:52 PM: AFG vs SA Live- 32 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका ने दो विकेट के नुकसान पर 184 रन बना लिए हैं। मैदान में रिकल्टन और रासी वान डुसेन मौजूद हैं।



16:38 PM: AFG vs SA Live- जीवनदान के बाद बावुमा हुए आउट। एक गेंद पहले एलबीडब्लू से बचे बावुमा अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन डीप में कैच हो गए। बावुमा ने 58 रन बनाए।



16:19 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा का अर्धशतक पूरा हो गया है। उन्होंने 63 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें चार चौके लगाए हैं।



16:14 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका टीम ने 24 ओवरों के बाद एक विकेट पर 131 रन बना लिया है। रेयान रिकल्टन 72 और टेम्बा बावुमा 48 रन बनाकर खेल रहे हैं।



15:57 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका की पारी के 100 रन पूरे हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका ने एक ही विकेट गंवाया है। रिकल्टन 60 और कप्तान बावुमा 33 रन बनाकर खेल रहे हैं। 20 ओवर का खेल पूरा हो चुका है।



15:37 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका के रेयान रिकल्टन ने मात्र 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। उन्होंने कप्तान बावुमा के साथ मोर्चा संभाल रखा है।



15:33 PM: AFG vs SA Live- 14 ओवरों के बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट पर 74 रन बना लिए हैं। फिलहाल कप्तान बावुमा के साथ रिकल्टन मैदान में जमे हुए हैं। खासतौर पर रिकल्टन का बल्ला जमकर बोल रहा है।



15:14 PM: AFG vs SA Live- पहले झटके बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम उबरने में लगी है। इस मिशन में उसके बल्लेबाज रिकल्टन भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने फारुकी पर छक्का भी लगाया है। पहला पॉवरप्ले खत्म हो चुका है।



14:55 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत थोड़ी आक्रामक रही। लेकिन गेंदबाजी आक्रमण में आते ही मोहम्मद नबी ने अपनी टीम को पहली कामयाबी दिला दी। उन्होंने जॉर्जी को 11 रन के निजी स्कोर पर भेजा पवेलियन।



14:33 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका इस मैच में नई सलामी जोड़ी के साथ उतरा है। विकेटकीपर रेयान रिकलटन के साथ टोनी डि जॉर्जी अपनी टीम के लिए पारी का आगाज कर रहे हैं।



14:31 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन- रेयान रिकलटन (विकेटकीपर), टोनी डि जॉर्जी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), रासी वान डेर डुसेन, एडेन मारक्रम, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगीसो रबाडा, लुंगी एंगिडी।



14:29 PM: AFG vs SA Live- अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन- रहमानुल्ला गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अज्मतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, फजलहक फारुकी।



14:20 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका ने आज के मैच में हेनरिक क्लासेन को टीम में शामिल नहीं किया है। बताया जा रहा है कि उनके लेफ्ट एल्बो में टिश्यू इंजरी है।



14:03 13:44 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।



13:44 PM: AFG vs SA Live- इस ग्रुप की अन्य दो टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है जो खिलाड़ियों के चोटिल होने की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के पास नॉकआउट चरण में पहुंचने का यह शानदार मौका होगा।



13:24 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका का हाल में वनडे में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उसने वनडे विश्व कप 2023 के बाद जो 14 वनडे खेले हैं। इनमें से उसे केवल चार मैच में जीत मिली। वह लगातार छह मैच में हार सामना करके इस टूर्नामेंट में उतर रहा है।



12:56 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी चिंता उसका गेंदबाजी विभाग है। वजह, उसके तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया, नांद्रे बर्गर और गेराल्ड कोएत्जी चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।



12:53 PM: AFG vs SA Live- दक्षिण अफ्रीका की टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं लेकिन इसके बावजूद वह अभी तक केवल चैंपियंस ट्रॉफी ही जीत पाई है। इस बार भी दक्षिण अफ्रीका की टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है और उसकी बल्लेबाजी काफी मजबूत है।



12:46PM: AFG vs SA Live- चैंपियंस ट्रॉफी का यह तीसरा मुकाबला है। दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमान टेंम्बा बावुमा के हाथ में है। वहीं, अफगानिस्तान कप्तान हैं हश्मतुल्लाह शाहिदी।