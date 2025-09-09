Afghanistan vs Hong Kong Live Streaming: हॉटस्टार नहीं…यहां देखें AFG vs HK एशिया कप का पहला मैच लाइव

Afghanistan vs Hong Kong Asia Cup Live Streaming: एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी मंगलवार 9 सितंबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंटका पहला मैच अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है।

Afghanistan vs Hong Kong Asia Cup Live Streaming: एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी मंगलवार 9 सितंबर से होने जा रहा है। टूर्नामेंटका पहला मैच अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। अफगानिस्तान की टीम ने हाल ही में पाकिस्तान और यूएई के खिलाफ ट्रॉई सीरीज खेली थी, जिसमें खिताबी मुकाबले में उन्हें पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस हार को भूलाकर अफगानिस्तान की टीम नए सिरे से टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी। वहीं हॉन्ग-कॉन्ग की नजरें हर मैच में बड़ा उलटफेर करने पर होगी, क्योंकि वह जानते हैं कि वह इस टूर्नामेंट में किसी भी बड़ी टीम को हराकर पहचान बना सकते हैं। आईए एक नजर अफगानिस्तान वर्सेस हॉन्ग-कॉन्ग मुकाबले से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

Afghanistan vs Hong Kong एशिया कप 2025 लाइव टेलिकास्ट डिटेल- अफगानिस्तान वर्सेस हॉन्ग-कॉन्ग एशिया कप 2025 का पहला मैच कब खेला जाएगा? Afghanistan vs Hong Kong एशिया कप 2025 का पहला मैच आज यानी, मंगलवार 9 सितंबर को खेला जाएगा।

AFG vs HK Asia Cup 2025 का पहला मैच कहां खेला जाएगा? अफगानिस्तान वर्सेस हॉन्ग-कॉन्ग एशिया कप 2025 का पहला मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा।

Afghanistan vs Hong Kong एशिया कप 2025 का पहला मैच कितने बजे शुरू होगा? AFG vs HK Asia Cup 2025 का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी साढ़े सात बजे टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

अफगानिस्तान वर्सेस हॉन्ग-कॉन्ग एशिया कप 2025 का पहला मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? Afghanistan vs Hong Kong एशिया कप 2025 का पहला मैच टीवी पर भारतीय फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं।

AFG vs HK Asia Cup 2025 के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? अफगानिस्तान वर्सेस हॉन्ग-कॉन्ग एशिया कप 2025 के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ भारतीय फैंस SonyLIV ऐप पर उठा सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान वर्सेस हॉन्ग-कॉन्ग लाइव स्कोर, पिच रिपोर्ट समेत मैच से जुड़ी हर खबर के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर विजिट कर सकते हैं।

अफगानिस्तान वर्सेस हॉन्ग-कॉन्ग स्क्वॉड अफगानिस्तान टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, नवीन-उल-हक, मुजीब उर रहमान, मोहम्मद इशाक, शराफुद्दीन अशरफ, गुलबदीन नायब