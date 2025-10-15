अफगानिस्तान ने उड़ाए बांग्लादेश के परखच्चे, 9 बल्लेबाज सिंगल डिजिट पर आउट; 200 रन से जीता मैच

संक्षेप: अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 200 रनों से हराकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। अफगानिस्तान की जीत के हीरो बिलाल सामी रहे जिन्होंने 5 विकेट चटकाए। वहीं इब्राहिम जादरान ने 95 और मोहम्मद नबी ने 62 रनों की शानदार पारी खेली।

हशमतुल्लाह शाहिदी की अगुवाई वाली अफगानिस्तान की टीम ने मंगलवार, 14 अक्टूबर की रात बांग्लादेश को तीसरे वनडे में 200 रनों के बड़े अंतर से धूल चटाई। अफगानिस्तान की यह वनडे क्रिकेट दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले अफगानी टीम ने जिम्बाब्वे को 232 रनों से धूल चटाई थी। अफगानिस्तान की इस जीत के हीरो बिलाल सामी रहे जिन्होंने 5 विकेट चटकाए। वहीं इब्राहिम जादरान ने 95 और मोहम्मद नबी ने 62 रनों की शानदार पारी खेली। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 293 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में मोहदी हसन मिराज की टीम 93 रनों पर ही सिमट गई।

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को उनके सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज (42) और इब्राहिम जादरान (95) ने शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 99 रन जोड़े। इसके बाद जादरान और सेदिकुल्लाह अटल के बीच दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी हुई। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश 32वें ओवर में पौने 200 के करीब था, तब ऐसा लग रहा था कि टीम 350 के स्कोर तक भी पहुंच सकती है। मगर मिडिल ऑर्डर के फ्लॉप होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया।

हालांकि 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए मोहम्मद नबी ने 37 गेंदों पर 4 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 62 रनों की नाबाद धुआंधार पारी खेली और टीम को 293 के स्कोर तक पहुंचाया।