ऑस्ट्रेलिया को हराकर अफगानिस्तान बना चैंपियन, हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज 2026 के फाइनल में हराया
अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हॉन्ग कॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेज के फाइनल में 4 विकेट हराकर खिताब अपने नाम किया। अफगानिस्तान की टीम पहली बार चैंपियन बनी है।
अफगानिस्तान की टीम हॉन्ग कॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। रविवार को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 4 विकेट खोकर 115 रन बनाए, इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम इमरान मीर की धमाकेदार पारी की बदौलत 5 गेंद रहते खिताब अपने नाम किया। अफगानिस्तान ने पहली बार टूर्नामेंट जीता है। पाकिस्तान की टीम सबसे सफल टीम है, उनसे 6 बार खिताब अपने नाम किया है, जबकि भारत सिर्फ एक बार चैंपियन बना है।
अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई
ऑस्ट्रेलिया द्वारा 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही। हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज फाइनल में 5 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान गुलबदीन नईब भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। उन्होंने 6 गेंद में 17 रन बनाए। फरमानुल्लाह साफी और इमरान मीर के बीच तीसरे विकेट के लिए 21 गेंद में 87 रन की साझेदारी हुई, जिसने मैच अफगानिस्तान की झोली में डाल दिया। साफी ने 7 गेंद में 26 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने चार छक्के लगाए। वहीं इमरान ने दो चौके और सात छक्के की मदद से 14 गेंद में 53 रन की पारी खेली।
ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 115 रन
ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल में 6 ओवर में 4 विकेट खोकर 115 रन बनाए। मैक्स ब्रायंट ने दमदार शुरुआत दिलाई। जैक वुड के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 36 रन जोड़े। वुड 5 गेंद में 5 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। ब्रायंट ने 14 गेंद में 44 रन ठोके। उन्होंने पारी में 4 चौके और इतने ही छक्के लगाए। निक ने 8 गेंद में 23 रन बनाए। कप्तान क्रिस ग्रीन 6 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए।
हॉन्ग कॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेज का फॉर्मेट
हॉन्ग कॉन्ग इंटरनेशनल सिक्सेज के मौजूदा सत्र में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में चार ग्रुप थे, जिसमें तीन-तीन टीम मौजूद थी। पाकिस्तान ने प्लेट ट्रॉफी जीती। पाकिस्तान की टीम इंडिया और यूएई के साथ ग्रुप सी में थी। जबकि अफगानिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका और ओमान के साथ ग्रुप डी में थी। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और हॉन्ग कॉन्ग चीन की टीमें थी। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में हर टीम के पास 6 खिलाड़ी होते हैं और मैच 6-6 ओवर का होता है।
भारत का प्रदर्शन
भारत को ग्रुप सी के अपने पहले और आखिरी लीग मुकाबले में पाकिस्तान और फिर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। जबकि हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज 2026 के बॉल डिवीजन के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने उसे तीन रन से मात दी थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी