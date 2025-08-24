T20 Asia Cup 2025 के लिए अफगानिस्तान की टीम का ऐलान, ये हैं राशिद खान की ‘स्पिन ब्रिगेड’ का हिस्सा

T20 Asia Cup 2025 के लिए अफगानिस्तान की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान एसीबी ने कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पिनरों से सजी टीम तैयार की है, क्योंकि एशिया कप यूएई में खेला जाएगा, जहां स्पिनरों को मदद मिलती है।

T20 Asia Cup 2025 के लिए अफगानिस्तान की टीम का ऐलान हो गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने 17 सदस्यीय टीम का चयन इस बड़े इवेंट के लिए किया है। 3 खिलाड़ियों को रिजर्व में जगह मिली है। एशिया कप में टीम की कप्तानी दिग्गज ऑलराउंडर राशिद खान करेंगे। टीम में अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी हैं, जबकि कई युवा खिलाड़ियों को भी इस टीम में जगह दी गई है। स्पिनरों की इस टीम में भरमार है, क्योंकि यूएई में स्पिनरों को अच्छी खासी मदद पिच से मिलती है।

अफगानिस्तान की टीम में स्पिनरों की बात करें तो कप्तान राशिद खान के अलावा मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद और शराफुद्दीन अशरफ का नाम शामिल है। इस तरह 17 सदस्यीय टीम में 6 स्पिनर शामिल हैं। इसके अलावा रिजर्व खिलाड़ियों में भी एक स्पिनर (नांग्याल खरोटे) शामिल है। स्पिन गेंदबाजी के भरोसे अफगानिस्तान की टीम एशिया कप में टॉप टीमों को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। स्पिन ब्रिगेड के सहारे कप्तान राशिद खान मोर्चा संभालने की तैयारियों में जुटे हैं।

अफगानिस्तान की टीम इस प्रकार है राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद मलिक, नवीन उल हक और फजलहक फारूकी