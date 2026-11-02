अफगानिस्तान ने ICC वनडे टीम रैंकिंग में किया कमाल, पहली बार हुआ ऐसा; भारत के पास बादशाहत
Afghanistan ICC Men's ODI Team Rankings: अफगानिस्तान आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में छठे नंबर पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को पछाड़ा है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने हाल ही में ताजा पुरुष वनडे टीम रैंकिंग जारी की है, जिसमें अफगानिस्तान ने कमाल किया। अफगानिस्तान छठे पायदान पर पहुंच गया है। उसके खाते में फिलहाल 94 रेटिंग अंक हैं। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को पछाड़ा है। अफगानिस्तान पहली बार वनडे टीम रैंकिंग में छठा स्थान हासिल किया है। अफगानिस्तान ने पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में वनडे ट्राई सीरीज जीती थी, जिसमें जिम्बाब्वे और बांग्लादेश ने हिस्सा लिया। अफगानिस्तान ने फाइनल में जिम्बाब्वे को 93 गेंद बाकी रहते सात विकेट से रौंदा था। रहमत शाह के कमान संभालने के बाद से अफागनिस्तान ने सात वनडे मैच खेले हैं और एक बार भी हार का मुंह नहीं देखा।
अफगानिस्तान ने 2009 में खेला पहला वनडे
2009 में वनडे क्रिकेट में डेब्यू के बाद से अफ़गानिस्तान ने इस फॉर्मेट में 191 मैच खेले हैं, जिनमें से 96 में जीत दर्ज की। जीत-हार का अनुपात 1.09 है। 17 सालों का यह प्रदर्शन अब अफगानिस्तान की रैंकिंग को मजबूती देत रहा है। श्रीलंकाई टीम के भी रैंकिंग में 94 अंक हैं लेकिन सातवें स्थान पर खिसक गई। श्रीलंका को लाहौर में आयोजित वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में तीन विकेट से हार मिली थी। इसमें तीसरी टीम इंग्लैंड थी। श्रीलंका को फाइनल से पहले इंग्लैंड के हाथों 55 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड (93) आठवें और बांग्लादेश (81) नौवें नंबर पर है। वेस्टइंडीज (79) दसवें स्थान पर है।
भारत के पास वनडे टीम रैंकिंग में बादशाहत
भारत के पास पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में बादशाहत है। भारतीय टीम 115 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। भारत ने पिछली वनडे सीरीज घर पर वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेली थी। भारत को अब न्यूजीलैंड में चार नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज में उतरना है। रैंकिंग में दूसरे पायदान पर न्यूजीलैंड है, जिसके खाते में 109 अंक हैं। साउथ अफ्रीका (104), पाकिस्तान (104) और ऑस्ट्रेलिया (102) क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया को 13 नवंबर से घर पर इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। साउथ अफ्रीका को एक दिसंबर से बांग्लादेश से तीन वनडे मैचों में भिड़ना है।
ICC पुरुष वनडे टीम रैंकिंग
पोजीशन देश रेटिंग
1. भारत - 115
2. न्यूजीलैंड - 109
3. साउथ अफ्रीका - 104
4. पाकिस्तान - 104
5. ऑस्ट्रेलिया - 102
6. अफगानिस्तान - 94
7. श्रीलंका - 94
8. इंग्लैंड - 93
9. बांग्लादेश - 81
10. वेस्टइंडीज - 79
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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