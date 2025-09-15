अफगानिस्तान को लगा बड़ा झटका, एशिया कप 2025 से बाहर हुए नवीन उल हक

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक एशिया कप 2025 से बाहर हो गए हैं। उन्हें कंधे में चोट लगी थी। अफगानिस्तान ने नवीन की जगह अब्दुल्ला अहमदजई को टीम में शामिल किया है।

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक चोट के कारण जारी एशिया कप 2025 से बाहर हो गए हैं। तेज गेंदबाज नवीन कंधे की चोट से रिकवर हो रहे हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल टीम द्वारा फिट नहीं घोषित किए गए, जिसके कारण वह टूर्नामेंट में आगे नहीं खेल सकेंगे। नवीन पूरी तरह से फिट होने तक रिहैब से गुजरेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई को एशिया कप 2025 के लिए मुख्य टीम में शामिल किया गया है।

तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने अफगानिस्तान के लिए 48 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। नवीन ने 48 मैच में 67 विकेट लिए हैं। अफगानिस्तान ने एशिया कप के ग्रुप बी में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 94 रनों की हासिल की। अफगानिस्तान का अगला मुकाबला एशिया कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। बांग्लादेश के लिए ये मैच जीतना काफी जरूरी है क्योंकि टीम को पहले मुकाबले में श्रीलंका ने हराया था। वहीं अफगानिस्तान की टीम दूसरा मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बने रहना चाहेगी।