अफगानिस्तान ने किया टी-20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, नवीन-उल-हक और गुलबदीन की वापसी, जानिए किसे बनाया कप्तान?

बुधवार (31 दिसंबर) को जारी प्रेस रिलीज में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, इसमें 19 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाली वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला भी शामिल होगी।

अफगानिस्तान ने भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसकी कप्तानी राशिद खान करेंगे और इब्राहिम जादरान उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे। इस टीम में अनुभवी ऑलराउंडर गुलबदीन नइब और कंधे की चोट से उबरने वाले तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक की वापसी हुई है। टीम में मुजीब उर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी और फजल हक फारूकी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई को भी जगह मिली है, जबकि एएम गजनफर, एजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी को रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है।

अफगानिस्तान टीम: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नइब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान (उप-कप्तान)।

रिजर्व: एएम ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी।

बता दें कि टी-20 विश्व कप से पहले अफगानिस्तान की टीम यूएई में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलकर अपनी तैयारियों को और दुरुस्त करेगी। आगामी टूर्नामेंट में अफगानिस्तान को पूल D में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा के साथ रखा गया है, जहां वे अपना पहला मैच 8 फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। पिछले 2024 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली अफगान टीम से क्रिकेट बोर्ड को इस बार एशियाई परिस्थितियों में और भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों को समझते हैं और उनके पास शानदार स्पिन गेंदबाजी अटैक है। राशिद खान और मोहम्मद नूर जैसे आक्रामक स्पिन गेंदबाजी के सामने ग्रुप की अन्य टीमों को खासी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। नवील-उल-हक के टीम में वापस आने से और मजबूती आई है। भारतीय परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान को टॉप-2 में जाने से रोकने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

