Afghanistan head coach Jonathan Trott praises team india says they are one of the favourite अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने भी माना, भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी का बताया दावेदार
अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने भी माना, भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी का बताया दावेदार

अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने भारतीय टीम की प्रशंसा करते हुए उसे एशिया कप ट्रॉफी जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक बताया है। कोच ने सूर्यकुमार यादव की भी तारीफ की है। भारत ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 07:34 PM
भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली टीम ने पहले मुकाबले में यूएई को हराया और फिर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को रौंदा। इसके साथ ही भारत ने एशिया कप सुपर-4 चरण के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है। भारत का अगला मुकाबला ओमान से होगा। इस मैच से पहले अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए उन्हें एशिया कप टी20 कप जीतने के प्रबल दावेदरों में से एक बताया है।

एएनआई से बातचीत में अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा, ''भारत इस समय जो भी टीम उतारता है वो बहुत अच्छी होती है। इन हालातों में एशिया कप, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें देखा है और यह कहना मूर्खता होगी कि वे प्रबल दावेदारों में से एक नहीं हैं।" भारत ने एशिया कप का शानदार आगाज किया था। टीम ने ग्रुप स्टेज के शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। टीम ने यूएई को नौ विकेट से और पाकिस्तान को सात विकेट से हराया। कोच ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की भी प्रशंसा की।

ये भी पढ़ें:श्रेयस के लिए टेस्ट टीम की राह हुई मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ फ्लॉप शो

कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा, ''मुझे लगता है कि सूर्यकुमार शानदार खिलाड़ी है, अब वह कप्तान है, इसलिए अतिरिक्त जिम्मेदारी है। मैं आगे देखना चाहता हूं कि वो इस लीडरशिप रोल में कैसे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर गुलबदीन नईब ने भी भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा, ''भारत दुनिया और एशिया कप में सर्वश्रेष्ठ टीम है। आप उनसे काफी कुछ सीखते हैं।''

बांग्लादेश से हारने के बाद अफगानिस्तान को सुपर चार में जगह बनाने के लिये श्रीलंका को हर हालत में हराना होगा । इसमें जीतने पर उसके श्रीलंका और बांग्लादेश के समान चार अंक होंगे लेकिन उसका रन रेट (2.150) बांग्लादेश (माइनस 0.270) से बेहतर है जिसके सारे लीग मैच हो चुके हैं। टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद राशिद खान की कप्तानी वाली टीम से काफी उम्मीदें हैं लेकिन एशिया कप में अभी तक वह अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी है।

