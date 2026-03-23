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फैंस ने सुसाइड कर लिया, पाकिस्तान से मिली हार से टूट गए थे अफगानिस्तान खिलाड़ी; गुरबाज ने बताया

Mar 23, 2026 06:17 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने 2022 में एशिया कप में पाकिस्तान से मिली हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैच गंवाने से खिलाड़ियों के साथ-साथ फैंस भी दुखी थी और घर पर हार से निराश प्रशंसकों ने सुसाइड कर लिया था।

फैंस ने सुसाइड कर लिया, पाकिस्तान से मिली हार से टूट गए थे अफगानिस्तान खिलाड़ी; गुरबाज ने बताया

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों में क्रिकेट के मैदान पर राइवरली बढ़ी है। दोनों देश जब भी आमने-सामने आए हैं, माहौल काफी गर्म रहता है। अफगानिस्तान की टीम ने 2023 वनडे विश्व कप में पाकिस्तान को मात दी थी और उस समय अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का जश्न काफी वायरल हुआ था। हालांकि यहां तक पहुंचने से पहले अफगानिस्तान को कई बार हार का मुंह देखना पड़ा था. जिसमें 2022 एशिया कप में मिली हार का जख्म सबसे गहरा था। पाकिस्तान ने इस मैच में अफगानिस्तान जबड़े से मैच छीन लिया था। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने इस मैच से जुड़ी एक दर्दनाक घटना भी शेयर की है। उन्होंने बताया कि मैच हारने के कारण अफगानिस्तान के फैंस काफी दुखी हुए थे और सुसाइड भी कर लिया था।

अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को अब भी यकीन नहीं होता कि उनकी टीम ये मुकाबला हार गई थी। फाइनल ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे और उनके पास सिर्फ एक विकेट बचा था। हालांकि नसीम शाह ने फजहलक फारूकी के ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी थी। हार के बाद अफगान खिलाड़ी पूरी तरह टूट चुके थे, और हर तरफ उदास चेहरे नजर आ रहे थे। चार साल बाद अब गुरबाज ने बताया कि कैसे उस हार ने उन्हें बेहद दयनीय स्थिति में छोड़ दिया था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि घर वापस लौटने पर प्रशंसकों ने आत्महत्या तक कर ली थी, क्योंकि वे इस हार को सहन नहीं कर पा रहे थे।

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अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुभंकर मिश्रा से बातचीत में कहा, ''मेरे लिए सबसे दिल तोड़ने वाला मैच 2022 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हार था। घर पर लोग काफी दुखी थे। कई लोग रो रहे थे। यहां तक कि लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। हमारे यहां लोग बहुत भावुक हैं। हमें भी बहुत दुख होता है क्योंकि हम यहां के लोगों के लिए ही खेलते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, ''अभी मैं आपको मैच के बारे में बता रहा हूं तो भी मैं उन दर्द भरी यादों को महसूस कर सकता हूं। जब भी मैं शारजाह स्टेडियम में जाता हूं, मुझे वो दिल तोड़ने वाली हार की याद आती है। मैं अब भी सोचता हूं कि हम वो मैच कैसे हार गए, जिसे हमें जीतना चाहिए था। हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, लेकिन हमने अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन अंत में हम हार गए।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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