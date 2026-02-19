होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारत को दूसरा घर मानने वाले AFG ने जीत के साथ खत्म किया WC का सफर, जाते-जाते भावुक हो गए कप्तान राशिद खान

Feb 19, 2026 11:36 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 39वें मुकाबले में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रनों के विशाल अंतर से हराकर अपने टूर्नामेंट के सफर का शानदार अंत किया है। जाते-जाते कप्तान राशिद खान भावुक नजर आए और भारतीय प्रशंसकों को शुक्रिया अदा किया।

भारत को दूसरा घर मानने वाले AFG ने जीत के साथ खत्म किया WC का सफर, जाते-जाते भावुक हो गए कप्तान राशिद खान

चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 39वें मुकाबले में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रनों के विशाल अंतर से हराकर अपने टूर्नामेंट के सफर का शानदार अंत किया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने इब्राहिम जादरान की 56 गेंदों में नाबाद 95 रनों की आतिशी पारी की मदद से 20 ओवरों में 200/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जादरान ने अपनी इस पारी में 7 चौके और 5 छक्के जड़कर कनाडा के गेंदबाजों को पस्त कर दिया। उनके अलावा सेदिकुल्लाह अटल ने 44 और रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 30 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। कनाडा के गेंदबाज जसकरण सिंह ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन वे अफगान बल्लेबाजों की रन गति पर लगाम नहीं लगा पाए।

201 रनों के कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए कनाडा की शुरुआत काफी खराब रही और पावरप्ले के भीतर ही उन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट मात्र 33 रनों पर खो दिए। अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नबी ने अपनी फिरकी का जादू चलाते हुए कनाडा के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 7 रन देकर 4 विकेट झटके। कनाडा के लिए हर्ष ठाकर ने 30 और कप्तान साद बिन जफर ने 28 रनों का संघर्षपूर्ण योगदान दिया, लेकिन वे टीम को हार से नहीं बचा सके और पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर केवल 118 रन ही बना सकी। कप्तान राशिद खान ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। यह रनों के लिहाज से टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में अफगानिस्तान की चौथी सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई।

मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कप्तान राशिद खान काफी भावुक नजर आए, क्योंकि यह मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट का टीम के साथ आखिरी दिन था। राशिद ने ट्रॉट को विदाई देते हुए कहा कि पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों में उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में असाधारण भूमिका निभाई है और आज टीम जहां खड़ी है, उसका बड़ा श्रेय ट्रॉट के मार्गदर्शन को जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रॉट को जाते हुए देखना बहुत भावनात्मक है, लेकिन पेशेवर जीवन में आगे बढ़ना ही नियम है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे इब्राहिम जादरान ने भी अपना यह पुरस्कार कोच जोनाथन ट्रॉट को समर्पित करते हुए उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें:3 मैच 966 रन, ZIM की श्रीलंका पर जीत, WI-AFG चमके, 19 फरवरी को WC में क्या हुआ?
ये भी पढ़ें:टी-20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8: भारत के ग्रुप में सारे टॉपर एक साथ, अब होगा घमासान

टूर्नामेंट के अपने सफर का विश्लेषण करते हुए राशिद खान ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करीबी हार ने उन्हें मानसिक रूप से काफी चोट पहुंचाई और टूर्नामेंट में उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। उन्होंने भविष्य के लिए मध्यक्रम की बल्लेबाजी और डेथ ओवरों की गेंदबाजी में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अंत में, राशिद ने चेन्नई, अहमदाबाद और दिल्ली के प्रशंसकों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत में प्रशंसकों से मिले बेशुमार प्यार ने उन्हें कभी यह अहसास नहीं होने दिया कि वे विदेश में खेल रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अफगानिस्तान में अपने घर पर ही खेल रहे हों। उन्होंने प्रशंसकों से आगे भी टीम को इसी तरह समर्थन देने की भावुक अपील की।

ये भी पढ़ें:जिम्बाम्बे ने हराया तो श्रीलंका को, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये क्यों है चेतावनी?
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup Rashid Khan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।