अफगानिस्तान की टीम ने भूकंप पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, डोनेट कर दी पूरी मैच फीस

अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने देश में भूकंप से हुए भारी नुकसान और इस त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने अपनी मैच फीस का पूरा हिस्सा डोनेट कर दिया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 08:48 AM
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी अपने देश में भूकंप से हुई भारी तबाही से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आए हैं। यूएई में जारी टी20 ट्राई सीरीज के मैच के दौरान अफगानिस्तान की टीम ने भूकंप से पीड़ित लोगों की सलामती के लिए दुआएं कीं। इस दौरान खिलाड़ियों ने ऐलान किया है कि वे युनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के खिलाफ मैच के लिए मैच फीस डोनेट करेंगे। पूरी मैच फीस के साथ-साथ खिलाड़ियों ने निजी तौर पर भी अपने लोगों की मदद की है। अफगानिस्तान और यूएई के खिलाड़ियों ने मैच से पहले इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजली देने के लिए कुछ देर मौन भी रखा।

1 सितंबर की देर रात आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने पूर्वी अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया, जिससे कुनार और आसपास के प्रांतों में 800 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा 2,800 से ज्यादा लोग इस त्रासदी में घायल भी हुए हैं। बचे हुए लोग तबाह हुए घरों और राहत सामग्री की कमी के बीच संघर्ष कर रहे हैं। भारत समेत कई देश अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए हैं। खाद्य सामग्री के साथ-साथ मेडिकल सुविधाएं भी अन्य देशों की सरकारों मुहैया करा रही हैं।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में कहा, "अफगान अटलान (अफगानिस्तान क्रिकेट टीम), कुनार भूकंप पीड़ितों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करता है! अफगानिस्तान की टीम ने मंगलवार की रात यूएई के खिलाफ होने वाले मैच की अपनी पूरी मैच फीस और अतिरिक्त दान कुनार प्रांत में हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए देने का संकल्प लिया है। इसके अलावा, खोस्त प्रांत में चल रहे क्षेत्रीय लिस्ट ए टूर्नामेंट में शामिल खिलाड़ी भी कल अपना दान एकत्र करेंगे। ये योगदान इस कठिन समय में कुनार में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए तुरंत भेजे जाएंगे।"

