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दिल्ली में जिंदगी की जंग लड़ रहे अफगानी क्रिकेटर को खून की जरूरत, भाई ने की इमोशनल अपील

Apr 29, 2026 04:53 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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शापूर जादरान को खून की जरूरत है। वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। 38 वर्षीय जादरान हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं।

दिल्ली में जिंदगी की जंग लड़ रहे अफगानी क्रिकेटर को खून की जरूरत, भाई ने की इमोशनल अपील

अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शापूर जादरान दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वह जानलेवा बीमारी हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (एचएलएच) से जूझ रहे हैं। शापूर को खून की जरूरत है। उनके छोटे भाई गमई जादरान ने ब्लड डोनेशन के लिए इमोशनल अपील की है। गमई ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर 38 वर्षीय शापूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''मेरे भाई, नेशनल हीरो शापूर जदरान की सेहत अभी बेहद खराब है। आपकी दुआओं से हम अपने नेशनल हीरो के साथ हैं। उन्हें खून की बहुत जरूरत है। अगर कोई दोस्त नई दिल्ली में रहता है और उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजीटिव (+A) है तो प्लीज हमारे नेशनल हीरो को डोनेट करने में हिचकिचाएं नहीं। दुआएं किस्मत बदल सकती हैं और खून जान बचाता है।''

डॉक्टरों ने भारत जाने की सलाह दी

बाएं हाथ का पूर्व तेज गेंदबाज दिल्ली के अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती है, जहां जनवरी से उनका इलाज चल रहा था। मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करने वाला 'एचएलएच' एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काफी कमजोर हो जाती है। मरीज को प्रतिरक्षा प्रणाली की अत्यधिक सक्रिय प्रतिक्रिया के कारण शरीर में बहुत अधिक सूजन का सामना करना पड़ता है जिससे शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है जिसमें बोन मैरो, यकृत, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स शामिल हैं। शापूर को सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर में अस्वस्थ महसूस हुआ था और बाद में अफगानिस्तान के डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए भारत जाने की सलाह दी थी। उनके पूरे शरीर में संक्रमण था जिसमें टीबी (तपेदिक) भी शामिल था। यह उनके दिमाग तक भी फैल गया था जिसका पता एमआरआई और सीटी स्कैन के बाद चला। शापूर ने शुरू में इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दी थी और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी लेकिन उन्हें फिर से समस्या हुई।

शापूर ने 80 इंटरनेशनल मैच खेले

बता दें कि शापूर का शुमार उन खिलाड़ियों में किया जाता है, जिन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वह तीन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन का हिस्सा रहे। पूर्व तेज गेंदबाज शापूर ने 2009 से 2020 के दौरान अफगानिस्तान के लिए 80 इंटरनेशनल मैच खेले। उन्होंने 44 वनडे में 43 और 36 टी20 इंटरनेशनल में 27 विकेट हासिल किए। वह तीन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन का हिस्सा रहे। उन्होंने साल 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड पर अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने अंतिम में महत्वपूर्ण रन बनाए थे।

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लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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