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एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान की टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया है कप्तान

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Asian Games 2026 के लिए अफगानिस्तान की टीम का ऐलान हो गया है। एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी दी गई है, जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी मैच में कप्तानी नहीं की है। हालांकि, वे लंबे समय से खेल रहे हैं। 

Darwish Rasooli
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की टीम की कप्तानी एक ऐसे खिलाड़ी को दी गई है, जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी कप्तानी नहीं की। राशिद खान, रहमनुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह उमरजई जैसे खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। ये खिलाड़ी शायद किसी अन्य देश के खिलाफ उस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे।

अफगानिस्तान ने जापान के ऐची-नागोया में होने वाले 2026 एशियन गेम्स के लिए ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। 15 सदस्यों वाली इस टीम की कप्तानी दरविश रसूली को सौंपी गई है, जो पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम को लीड करेंगे। इस टीम में अनुभवी खिलाड़ी नजीबुल्लाह जादरान और करीम जनत भी शामिल हैं। रेगुलर कैप्टन राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह उमरज़ई जैसे दूसरे बड़े खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

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भारत की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान

इस टीम को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने हाल ही में खत्म हुए श्पगीजा क्रिकेट लीग के 11वें एडिशन की परफॉर्मेंस के आधार पर चुना है। एशियन गेम्स की बात करें तो 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इन खेलों का आयोजन होना है। इस टूर्नामेंट से पहले अफगानिस्तान दिल्ली में 3 मैचों की T20I सीरीज में भारत की मेजबानी करेगा। उसमें राशिद खान, गुरबाज और उमरजई खेल सकते हैं, लेकिन एशियन गेम्स के लिए वे टीम में शामिल नहीं हैं।

विकेटकीपर-बैटर मोहम्मद इशाक, हसन ईसाखिल, खालिद तानिवाल और इमरान मीर टीम में शामिल दूसरे युवा खिलाड़ियों में से हैं, जबकि नजीबुल्लाह और जनत इंटरनेशनल अनुभव लेकर आए हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं।

एशियन गेम्स 2026 के लिए अफगानिस्तान की टीम

दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक (विकेट कीपर), मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, खालिद तनिवाल, इमरान मीर, फैसल खान शिनोज़ादा, नजीबुल्लाह ज़दरान, फरमानुल्लाह सफी, इस्मत आलम, करीम जनत, नांग्याल खारोटी, अरब गुल मोमंद, फरीदून दाऊदज़ई, अब्दुल्ला अहमदजई

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टॉप-ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद अकरम ने श्पगीजा क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका इनाम उनको मिल गया है, क्योंकि एशियन गेम्स के लिए उन्हें चुन लिया गया है। अकरम ने इस टी20 लीग में 8 पारियों में 339 रन बनाए थे, जिसमें एक सेंचुरी और दो फिफ्टी शामिल हैं। ऑलराउंडर इस्मत आलम को भी टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करने के लिए टीम में जगह मिली है। उन्होंने 294 रन बनाने के साथ-साथ नौ विकेट भी लिए थे और व् प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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