अफगानिस्तान की टीम पर हरारे टेस्ट में करारी हार का खतरा, जिम्बाब्वे ने दिखाया खतरनाक खेल
संक्षेप: अफगानिस्तान की टीम पर हरारे टेस्ट मैच को गंवाने का खतरा है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम ने खतरनाक खेल दिखाया है। अपनी होम कंडीशन्स का फायदा उठाते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने अफगानिस्तान के होश उड़ा दिए हैं।
जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। हरारे में जारी इस मुकाबले में मेजबान जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान की हालत खराब कर दी है। अफगानिस्तान की टीम पर पारी से मैच हारने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पहली पारी में जिम्बाब्वे की टीम ने बड़ा स्कोर बनाया है। वहीं, अफगानिस्तान की पहली पारी 127 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में अफगानिस्तान को अच्छी शुरुआत जरूर मिली है, लेकिन हार को टालने के लिए अफगानिस्तान को कुछ करिश्मा करना होगा और तीसरे दिन बड़ा स्कोर बनाना होगा।
दरअसल, जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान क्रेग इरवाइन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। जिम्बाब्वे की टीम के गेंदबाज कप्तान के फैसले पर खरे उतरे और उन्होंने अफगानिस्तान को महज 127 रनों पर समेट दिया था। अब्दुल मलिक ने 30 और रहमनुल्लाह गुरबाज ने 37 रन जरूर बनाए थे, लेकिन बड़ी पारी कोई भी नहीं खेल पाया। जिम्बाब्वे के लिए 5 विकेट ब्रैड इवांस ने लिए और 3 विकेट ब्लेसिंग मुजारबानी को मिले। इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी और बोर्ड पर 359 रन लगा दिए।
जिम्बाब्वे के लिए 121 रनों की पारी बेन करन ने खेली, जबकि 65 रन सिकंदर रजा ने बनाए। 49 रन निक वेल्च ने बनाए। 32 रन ब्रैड इवांस ने और 32 रन ब्रैंडन टेलर ने बनाए। इस तरह टीम ने पहली पारी में 350 रनों का आंकड़ा पार किया। पहली पारी के आधार पर 232 रनों की बढ़त मिली। अफगानिस्तान के लिए 7 विकेट जियाउर रहमान शरीफ ने निकाले और 2 विकेट इस्मत अलम को मिले। इसके बाद अफगानिस्तान की दूसरी पारी शुरू हुई तो फिर से एक विकेट 34 रनों के भीतर गिर गया। ऐसे में अब अफगानिस्तान को पारी की हार टालने के लिए 198 रन और बनाने होंगे, जो तीसरे दिन मुश्किल काम है।