Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Afghanistan Cricket Team in danger to lost harare Test vs Zimbabwe Afg trail by 198 runs in 2nd Innings
अफगानिस्तान की टीम पर हरारे टेस्ट में करारी हार का खतरा, जिम्बाब्वे ने दिखाया खतरनाक खेल

अफगानिस्तान की टीम पर हरारे टेस्ट में करारी हार का खतरा, जिम्बाब्वे ने दिखाया खतरनाक खेल

संक्षेप: अफगानिस्तान की टीम पर हरारे टेस्ट मैच को गंवाने का खतरा है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम ने खतरनाक खेल दिखाया है। अपनी होम कंडीशन्स का फायदा उठाते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने अफगानिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। 

Wed, 22 Oct 2025 07:07 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। हरारे में जारी इस मुकाबले में मेजबान जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान की हालत खराब कर दी है। अफगानिस्तान की टीम पर पारी से मैच हारने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पहली पारी में जिम्बाब्वे की टीम ने बड़ा स्कोर बनाया है। वहीं, अफगानिस्तान की पहली पारी 127 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में अफगानिस्तान को अच्छी शुरुआत जरूर मिली है, लेकिन हार को टालने के लिए अफगानिस्तान को कुछ करिश्मा करना होगा और तीसरे दिन बड़ा स्कोर बनाना होगा।

दरअसल, जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान क्रेग इरवाइन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। जिम्बाब्वे की टीम के गेंदबाज कप्तान के फैसले पर खरे उतरे और उन्होंने अफगानिस्तान को महज 127 रनों पर समेट दिया था। अब्दुल मलिक ने 30 और रहमनुल्लाह गुरबाज ने 37 रन जरूर बनाए थे, लेकिन बड़ी पारी कोई भी नहीं खेल पाया। जिम्बाब्वे के लिए 5 विकेट ब्रैड इवांस ने लिए और 3 विकेट ब्लेसिंग मुजारबानी को मिले। इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी और बोर्ड पर 359 रन लगा दिए।

जिम्बाब्वे के लिए 121 रनों की पारी बेन करन ने खेली, जबकि 65 रन सिकंदर रजा ने बनाए। 49 रन निक वेल्च ने बनाए। 32 रन ब्रैड इवांस ने और 32 रन ब्रैंडन टेलर ने बनाए। इस तरह टीम ने पहली पारी में 350 रनों का आंकड़ा पार किया। पहली पारी के आधार पर 232 रनों की बढ़त मिली। अफगानिस्तान के लिए 7 विकेट जियाउर रहमान शरीफ ने निकाले और 2 विकेट इस्मत अलम को मिले। इसके बाद अफगानिस्तान की दूसरी पारी शुरू हुई तो फिर से एक विकेट 34 रनों के भीतर गिर गया। ऐसे में अब अफगानिस्तान को पारी की हार टालने के लिए 198 रन और बनाने होंगे, जो तीसरे दिन मुश्किल काम है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Afghanistan Cricket Team Zimbabwe Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |