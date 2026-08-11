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अफगानिस्तान ने World Cup 2027 में मारी डायरेक्ट एंट्री, अब तक ये 10 टीमें हो गईं फाइनल

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए डिरेक्ट एंट्री कर ली है, जबकि आयरलैंड को अब क्वालीफायर्स मुकाबले खेलने होंगे, जो अगले साल आयोजित होने की उम्मीद है। अफगानिस्तान ने दो मैच आयरलैंड में जीते हैं। 

Afghanistan Cricket Team
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम

Cricket World Cup 2027 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने डायरेक्ट एंट्री की है। अफगानिस्तान की टीम लगातार चौथी बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में नजर आने वाली है। 2015, 2019 और 2023 का टूर्नामेंट अफगानिस्तान की टीम ने खेला हुआ है, जबकि 2027 के लिए भी अफगानी सेना ने क्वालीफाई कर लिया है। अफगानिस्तान ने जैसे ही तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में आयरलैंड को हराया, वैसे ही अपना स्थान अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए सुनिश्चित कर लिया।

वर्ल्ड कप 2027 के लिए सीधे क्वालीफाई करने वाली टीमों में अफगानिस्तान 10वीं टीम है। अफगानिस्तान ने पहले 9 टीमों ने डायरेक्ट एंट्री इस मेगा इवेंट के लिए की है, जिसमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने मेजबान के तौर पर, जबकि बाकी टीमों ने रैंकिंग के आधार पर 2027 के विश्व कप में एंट्री मारी है। मेजबान साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के अलावा मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, 2023 का फाइनल हारने वाली भारतीय टीम, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान की टीम का नाम भी इस क्वालीफाई करने वाली टीमों की लिस्ट में जुड़ गया है।

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क्वालीफायर्स के जरिए मिलेगी अब एंट्री

आयरलैंड समेत कई टीमों के पास अभी भी वर्ल्ड कप 2027 में एंट्री पाने का मौका है, क्योंकि जिन्हें सीधे एंट्री नहीं मिली है, उन्हें क्वालीफायर्स के जरिए विश्व कप खेलने का मौका मिलेगा। इनमें वेस्टइंडीज की टीम भी शामिल है, जिसने वर्ल्ड कप में एंट्री नहीं की है, जो कि दो बार की चैंपियन टीम है। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड को भी सीधे एंट्री नहीं मिल सकी है। अगले साल फरवरी के आसपास क्वालीफाइंग टूर्नामेंट होगा, जिसके जरिए बाकी टीमों को जगह मिलने की उम्मीद होगी। हालांकि, 11वें नंबर की टीम को फायदा होगा, जबकि 12, 13 और 14वें नंबर की टीम को बहुत मुश्किलें आएंगी।

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14 टीमों के साथ होगा टूर्नामेंट

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। 2023 के विश्व कप में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। हालांकि, आईसीसी ने फॉर्मेट में भी बदलाव किया है। पहले 14 टीमों को 7-7 टीमों वाली दो ग्रुप में बांटा जाना था, लेकिन अब सुपर 12 जोड़ा गया है, जो राउंड 2 है। पहले राउंड में सिर्फ तीन टीमें होंगी, जिनके बीच एक सुपर सीरीज होगी और उसमें से एक टीम को आगे जाने का मौका मिलेगा, जबकि 2-2 मैचों के बाद दो टीमें बाहर हो जाएंगी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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