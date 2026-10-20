जिस टीम ने बांग्लादेश को हराया, उसे अफगानिस्तान ने धो डाला; सेदिकुल्लाह अटल ने ठोका शतक
अफगानिस्तान ने जिम्बाब्बे की टीम को वनडे मैच में बुरी तरह से रौंद डाला। सेदिकुल्लाह अटल ने इस ट्राई नेशन वनडे सीरीज के मैच में शतक जड़ा, जो उनके वनडे इंटरनेशनल करियर का तीसरा शतक था।
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच एक ट्राई नेशन वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को हराया था, लेकिन दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को अफगानिस्तान ने पटक दिया। इस तरह यह सीरीज अब आगे और भी ज्यादा खास होगी। जिम्बाब्वे की टीम ने बांग्लादेश को पहले मैच में 99 रनों से मात दी, जबकि जिम्बाब्वे को अफगानिस्तान ने 158 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच में सेदिकुल्लाह अटल ने अफगानी टीम के लिए शतक जड़ा और शानदार जीत टीम को दिलाई। वे प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए।
इस मैच की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम के कप्तान रहमत शाह ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। अफगानिस्तान को अच्छी शुरुआत मिली थी। 50 रन पर पहला विकेट गिरा था और दूसरा विकेट 190 रनों पर जाकर गिरा था। हालांकि, इसके बाद विकेट गिरते रहे, लेकिन फिर भी टीम 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 294 रनों तक पहुंच गई। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में यह स्कोर बहुत अच्छा था। इब्राहिम जादरान शतक से चूक गए थे, जिन्होंने 96 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 90 रनों की पारी खेली, लेकिन सेदिकुल्लाह अटल ने शतक जड़ा। उन्होंने 110 गेंदों में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 102 रन बनाए। 28 रनों की पारी हशमतुल्लाह शाहिदी ने खेली और 26 रन ओपनर रहमनुल्लाह गुरबाज के बल्ले से आए। इनके अलावा कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया।
जिम्बाब्वे के लिए 3-3 विकेट ब्राड इवांस और एरनेस्ट मसुकु ने निकाले, जबकि दो विकेट ब्लेसिंग मुजारबानी को मिले। वहीं, बांग्लादेश को 99 रनों से हराने वाली टीम जिम्बाब्वे जब 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी को शुरुआत अच्छी नहीं मिली। 26 रन पर 3 विकेट जिम्बाब्वे ने खो दिए थे। हालांकि, कप्तान सिकंदर रजा ने 48 रन बनाकर, रयान बर्ल और ब्रियान बेनेट ने 31-31 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी टीम 136 रन पर ढेर हो गई और मुकाबला 158 रनों के अंतर से हार गई।
राशिद खान ने किया कमाल
अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान ने 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि 2 विकेट फजलहक फारुकी ने निकाले। एक-एक सफलता अल्लाह गजनफर और मोहम्मद नबी को मिली। अब एक मैच बांग्लादेश भी जीत जाए तो फिर फाइनल की रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक मैच होना है, जिसके नतीजे के बाद पता चलेगा कि किस-किसके बीच फाइनल होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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