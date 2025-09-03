Afghanistan Cricket Team beat Pakistan by 18 run in T20I Match of Tri Series ahead Asia Cup 2025 अफगानिस्तानी स्पिनरों के जाल में फंसा पाकिस्तान, एशिया कप 2025 से पहले मिली करारी हार, Cricket Hindi News - Hindustan
Afghanistan Cricket Team beat Pakistan by 18 run in T20I Match of Tri Series ahead Asia Cup 2025

अफगानिस्तानी स्पिनरों के जाल में फंसा पाकिस्तान, एशिया कप 2025 से पहले मिली करारी हार

अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने UAE में जारी टी20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को 18 रनों से हरा दिया। राशिद खान, मोहम्मद नबी और नूर अहमद की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 05:39 AM
अफगानिस्तानी स्पिनरों के जाल में फंसा पाकिस्तान, एशिया कप 2025 से पहले मिली करारी हार

यूएई में खेली जा रही टी20 ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने इस बार पाकिस्तान को धूल चटाई। पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के स्पिनरों का सामना नहीं कर पाई और 18 रन से मुकाबला हार गई। एशिया कप 2025 से ठीक पहले मिली ये हार पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा चुभने वाली है। अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान, दिग्गज ऑफ स्पिनर मोहम्मद नबी और फिरकी के फनकार नूर अहमद के अलावा पेसर फजल हक फारूकी ने 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 169 रनों का सम्मानजनक स्कोर बनाया था, लेकिन मैच का असली रोमांच दूसरी पारी में देखने को मिला, जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत से ही अफगानी गेंदबाजों के शिकंजे में फंसती चली गई। तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी (2/21) ने शुरुआती झटके देकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेला और फिर बाकी का काम स्पिनरों ने कर दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका ही नहीं मिला।

अफगानिस्तान के लिए 45 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 64 रन सेदिकुल्लाह अटल ने बनाए, जबकि 45 गेंदों में 8 चौके और एक छक्के की मदद से 65 रन इब्राहिम जादरान ने जड़े। इनके अलावा अफगानिस्तान का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ को चार विकेट मिले और एक सफलता सैम अयूब को मिली। शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ खाली हाथ लौटे। राउफ की तो जबरदस्त पिटाई हुई। अफगानिस्तान को इस सीरीज में दूसरी जीत मिली है। पाकिस्तान ने पहले दो मैच जीते थे और ये मैच गंवाया है।

170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम फजलहक फारुकी से मिले दो झटकों से उबरने की कोशिश में थी, तभी अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने 2 विकेट निकालकर मध्यक्रम पर दबाव बना दिया। इसके बाद चाइनामैन गेंदबाज नूर अहमद ने अपनी फिरकी में पाकिस्तान के दो और अहम बल्लेबाजों को फंसाया। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम दुनिया के दिग्गज स्पिनर और अफगान टीम के कप्तान राशिद खान ने 2 विकेट लेकर कर दिया और पाकिस्तान की वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए।