साल में सिर्फ 3 इंटरनेशल लीग्स खेल पाएंगे इस देश के खिलाड़ी, बोर्ड ने कर दिया बड़ा ऐलान
दुनियाभर में हो रही टी20 लीग्स में हिस्सा लेने और पैसा कमाने के लिए आजकल खिलाड़ियों की प्राथमिक्ता बदल गई है। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड जैसे देशों के खिलाड़ी देश के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा रहे हैं ताकि उन पर विदेशी टी20 लीग्स में हिस्सा लेने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहे। इस कड़ी में अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने गुरुवार को काबुल में ACB हेडक्वार्टर में अपनी सालाना जनरल मीटिंग (AGM) की। ACB ने इस दौरान एक नई पॉलिसी पेश की है, जिसके तहत खिलाड़ी हर साल सिर्फ तीन इंटरनेशनल लीग में हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा, वे बोर्ड की पांच टीमों वाली फ्रेंचाइजी-बेस्ड T20 लीग में भी खेलेंगे, जो अक्टूबर 2026 में UAE में शुरू होगी। इस फैसले का मकसद खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करना और नेशनल ड्यूटी के लिए उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस सुनिश्चित करना है।
ESPNcricinfo के अनुसार, ACB के बयान में कहा गया है, "खिलाड़ियों की फिटनेस और मानसिक सेहत की सुरक्षा के लिए, बोर्ड ने विदेशी लीग के बारे में एक नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। अब खिलाड़ियों को अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) के साथ-साथ हर साल सिर्फ तीन और इंटरनेशनल लीग में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। इस कदम का मकसद वर्कलोड को मैनेज करना और नेशनल ड्यूटी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस सुनिश्चित करना है।"
मीटिंग में ACB चेयरमैन मीरवाइस अशरफ, ACB CEO नसीम खान, बोर्ड मेंबर और करदान यूनिवर्सिटी के चांसलर अहमद खालिद हातिम, और बोर्ड मेंबर और ACCI हेड खान जान अलोकोज़ई शामिल हुए। बोर्ड मेंबर अल्लाह दाद नूरी, ओबैदुल्लाह सदेरखेल, अतीला कामगार, और रईस अहमदज़ई वीडियो लिंक के ज़रिए वर्चुअली शामिल हुए।
ACB के इस फैसले से राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ियों की फाइनेंशियल स्थिति पर असर पड़ सकता है, जिनकी दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में काफी डिमांड है।
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले राशिद, अभी SA20 में MI केप टाउन के कप्तान हैं। वह MI की दूसरी फ्रेंचाइजी, जैसे MI अमीरात (ILT20), MI न्यूयॉर्क (MLC), और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटन्स के लिए भी एक अहम खिलाड़ी हैं।