Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Afghanistan Cricket Board limits their players to three international leagues per year Rashid Khan
साल में सिर्फ 3 इंटरनेशल लीग्स खेल पाएंगे इस देश के खिलाड़ी, बोर्ड ने कर दिया बड़ा ऐलान

साल में सिर्फ 3 इंटरनेशल लीग्स खेल पाएंगे इस देश के खिलाड़ी, बोर्ड ने कर दिया बड़ा ऐलान

संक्षेप:

ACB के इस फैसले से राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ियों की फाइनेंशियल स्थिति पर असर पड़ सकता है, जिनकी दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में काफी डिमांड है।

Jan 15, 2026 09:42 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दुनियाभर में हो रही टी20 लीग्स में हिस्सा लेने और पैसा कमाने के लिए आजकल खिलाड़ियों की प्राथमिक्ता बदल गई है। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड जैसे देशों के खिलाड़ी देश के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा रहे हैं ताकि उन पर विदेशी टी20 लीग्स में हिस्सा लेने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहे। इस कड़ी में अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने गुरुवार को काबुल में ACB हेडक्वार्टर में अपनी सालाना जनरल मीटिंग (AGM) की। ACB ने इस दौरान एक नई पॉलिसी पेश की है, जिसके तहत खिलाड़ी हर साल सिर्फ तीन इंटरनेशनल लीग में हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा, वे बोर्ड की पांच टीमों वाली फ्रेंचाइजी-बेस्ड T20 लीग में भी खेलेंगे, जो अक्टूबर 2026 में UAE में शुरू होगी। इस फैसले का मकसद खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करना और नेशनल ड्यूटी के लिए उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस सुनिश्चित करना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:भारत की हार में सबसे ज्यादा वनडे शतक! बदकिस्मत केएल राहुल पहुंचे टॉप-5 में

ESPNcricinfo के अनुसार, ACB के बयान में कहा गया है, "खिलाड़ियों की फिटनेस और मानसिक सेहत की सुरक्षा के लिए, बोर्ड ने विदेशी लीग के बारे में एक नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। अब खिलाड़ियों को अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) के साथ-साथ हर साल सिर्फ तीन और इंटरनेशनल लीग में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। इस कदम का मकसद वर्कलोड को मैनेज करना और नेशनल ड्यूटी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस सुनिश्चित करना है।"

मीटिंग में ACB चेयरमैन मीरवाइस अशरफ, ACB CEO नसीम खान, बोर्ड मेंबर और करदान यूनिवर्सिटी के चांसलर अहमद खालिद हातिम, और बोर्ड मेंबर और ACCI हेड खान जान अलोकोज़ई शामिल हुए। बोर्ड मेंबर अल्लाह दाद नूरी, ओबैदुल्लाह सदेरखेल, अतीला कामगार, और रईस अहमदज़ई वीडियो लिंक के ज़रिए वर्चुअली शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:ब्रेसवेल ने बताए वो 2 नाम जिन्होंने भारत से छीना मैच, तारीफ में कही ये बात

ACB के इस फैसले से राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ियों की फाइनेंशियल स्थिति पर असर पड़ सकता है, जिनकी दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में काफी डिमांड है।

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले राशिद, अभी SA20 में MI केप टाउन के कप्तान हैं। वह MI की दूसरी फ्रेंचाइजी, जैसे MI अमीरात (ILT20), MI न्यूयॉर्क (MLC), और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटन्स के लिए भी एक अहम खिलाड़ी हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Afghanistan Cricket Team Afghanistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |