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भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का ऐलान होने के बाद अब बदलाव चाहता है अफगानिस्तान

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत में होने वाले आगामी टी20 सीरीज के शेड्यूल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बदलाव करने पर विचार कर रहा है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 13 से 17 सितंबर तक दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी।

India vs afghanistan
भारत बनाम अफगानिस्तान

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सहमति के बाद अफगानिस्तान और भारत के बीच सितंबर में तीन मैचों की टी20 सीरीज का शेड्यूल सामने आया था। हालांकि कार्यक्रम घोषित होने के कुछ घंटों में ही अफगानिस्तान की तरफ से शेड्यूल को बदलने का अनुरोध किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड 13, 15 और 17 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए भारत की मेजबानी करेगा। हालांकि अफगानिस्तान बोर्ड इसमें बदलाव करने पर विचार कर रहा है।

शेड्यूल में हो सकता है बदलाव

बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में सीरीज की घोषणा की। जारी शेड्यूल के मुताबिक इस सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर को और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। हालांकि अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मैच 14 सितंबर को खेलना चाहता है। अगर बीसीसीआई इस पर सहमति देता है तो 13 या 15 सितंबर के मैचों में से कोई एक मैच 14 सितंबर को खेला जा सकता है।

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हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल के सोर्स के मुताबिक एसीबी ने टेलीविजन पर मैचों के प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्टरों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच यह द्विपक्षीय सीरीज पिछले साल खेली जानी थी लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। भारत के खिलाफ होने वाले अफगानिस्तान के मैच उसके भविष्य के दौरा कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ये अफगानिस्तान के घरेलू मैच होंगे क्योंकि उसके देश में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण उसने पिछले कुछ वर्षों से अपने मैच भारत में आयोजित किए हैं।

अफगानिस्तान के साथ खेल चुकी है भारतीय टीम

अफगानिस्तान ने इस साल जून में तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए भारत का दौरा किया था और दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी खेली थी। अफगानिस्तान ने 2018 में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से एक-दूसरे के खिलाफ खेलती रही हैं।

बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि भारतीय बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट को आगे बढ़ाने और वहां के खिलाड़ियों को शीर्ष स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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उन्होंने कहा, ''द्विपक्षीय क्रिकेट इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे टीमों को मजबूत टीमों के खिलाफ नियमित रूप से खेलने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हम इस श्रृंखला के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत में स्वागत करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। हम अफगानिस्तान क्रिकेट का समर्थन जारी रखेंगे।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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